Consumir proteínas de calidad en cada comida es clave para mantener una dieta balanceada y cuidar la salud. Entre las opciones más accesibles y nutritivas se encuentra el huevo, un alimento recomendado por entidades como el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, debido a su aporte de aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y grasas saludables.

En este contexto, surge una duda: ¿cuántos huevos es recomendable comer sin que esto ponga en riesgo los niveles de colesterol o la salud cardiovascular? Los especialistas han señalado que la cantidad adecuada depende del estado de salud de cada persona y del contexto de su dieta. A continuación, te contamos lo que dicen los estudios y cómo aprovechar mejor este alimento.

¿CUÁNTOS HUEVOS PUEDES COMER AL DÍA SIN AFECTAR TU COLESTEROL?

En personas que gozan de buena salud, la mayoría de investigaciones coincide en que un huevo diario no genera un impacto significativo en los niveles de colesterol ni incrementa de forma clara el riesgo de enfermedades del corazón. De hecho, consumir alrededor de siete huevos a la semana se considera un rango seguro.

Por otro lado, quienes presentan colesterol alto, enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo como la diabetes deberían ser más cuidadosos. En esos casos, lo aconsejable es reducir la ingesta a unas tres o cuatro unidades semanales, priorizando además un estilo de vida saludable que incluya frutas, verduras, fibras y grasas de buena calidad, según explica Infobae.

¿POR QUÉ LOS HUEVOS PUEDEN ELEVAR EL COLESTEROL?

El colesterol presente en los huevos se concentra en la yema, y no todas las personas lo absorben de la misma manera. En algunos organismos, la absorción es más eficiente y puede producir un aumento moderado del colesterol total y del LDL, conocido como “colesterol malo”.

No obstante, este efecto se intensifica si la dieta también es rica en grasas saturadas o grasas trans. En cambio, cuando se sigue un plan de alimentación equilibrado, con alto consumo de vegetales, cereales integrales y grasas insaturadas, la influencia del colesterol de los huevos se reduce considerablemente.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS MÁS SALUDABLES DE COMER HUEVO?

La manera en que se prepara el huevo también influye en su impacto sobre la salud. Las alternativas más recomendadas son:

Hervidos o pasados por agua, ya que no requieren aceites adicionales. Escalfados, una técnica ligera que no suma grasa extra. Revueltos con poco aceite vegetal, como el de oliva, en lugar de mantequilla o grasa animal. En tortilla o frittata con verduras, siempre moderando la cantidad de aceite.

Lo menos aconsejable es freírlos en abundante grasa o combinarlos con embutidos, tocino o alimentos ricos en grasas saturadas, porque eso sí eleva los riesgos de colesterol alto.

¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA ES MEJOR CONSUMIRLOS?

El huevo es un alimento versátil y puede incluirse en distintas comidas del día. El desayuno suele ser el momento ideal porque sus proteínas generan saciedad, controlan el apetito y aportan energía sostenida durante la mañana.

Incorporarlos en el almuerzo también es una excelente opción, sobre todo si se acompañan de ensaladas, verduras o cereales integrales. Incluso en la cena resultan apropiados, siempre que se preparen de forma ligera, como hervidos, escalfados o en tortillas con vegetales. En definitiva, el mejor momento dependerá de los objetivos nutricionales y del estilo de vida de cada persona.