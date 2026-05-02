El colesterol suele generar preocupación cuando aparece en los resultados de un análisis de sangre, pero no siempre se comprende qué implican realmente sus valores ni cómo afectan al organismo. Aunque es una sustancia fundamental para funciones vitales, su desbalance puede convertirse en un riesgo silencioso para la salud cardiovascular. En medio de mitos, creencias erróneas y diagnósticos tardíos, especialistas advierten sobre la importancia de interpretar correctamente los niveles de colesterol y realizar controles periódicos. Entender qué significan el HDL y el LDL, así como los factores que influyen en su aumento, desde la dieta hasta la genética, resulta clave para prevenir complicaciones graves y tomar decisiones informadas sobre el cuidado de la salud.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL COLESTEROL “BUENO” Y EL “MALO”?

El organismo utiliza lipoproteínas para desplazar esta sustancia a través del flujo sanguíneo, diferenciándolas principalmente por su impacto en las arterias:

Lipoproteína de alta densidad (HDL): Actúa como un sistema de limpieza natural, recolectando el excedente de las arterias para trasladarlo al hígado, donde es procesado y expulsado. Un nivel alto de este componente es un escudo contra infartos.

Actúa como un sistema de limpieza natural, recolectando el excedente de las arterias para trasladarlo al hígado, donde es procesado y expulsado. Un nivel alto de este componente es un escudo contra infartos. Lipoproteína de baja densidad (LDL): Es el agente que tiende a depositarse en las paredes internas de los vasos sanguíneos. Al agruparse, genera una obstrucción que estrecha los conductos, elevando drásticamente la vulnerabilidad ante crisis cerebrovasculares o cardíacas.

Niveles de altos de colesterol en los vasos sanguíneos pueden causar problemas de salud. (Foto: iStock)

¿POR QUÉ SE CONSIDERA AL COLESTEROL ALTO UN ENEMIGO SILENCIOSO?

Una de las principales dificultades para detectar niveles elevados de colesterol es que no genera señales evidentes en la mayoría de los casos. Muchas personas conviven con esta condición sin notar molestias, lo que retrasa su diagnóstico. En numerosos casos, el problema recién se identifica tras un evento cardiovascular. Por ello, los controles médicos periódicos son fundamentales, incluso en quienes se sienten saludables, según informa Infobae.

(Foto: Freepik).

¿QUÉ MITOS EXISTEN SOBRE EL COLESTEROL?

Existen ideas equivocadas que dificultan su prevención y tratamiento. Entre las más comunes destacan:

Pensar que todo el colesterol es perjudicial, cuando el organismo necesita una parte para funciones esenciales.

Creer que solo las personas con sobrepeso están en riesgo, ignorando que individuos con peso normal también pueden presentar niveles elevados.

Suponer que una dieta saludable es suficiente para evitar el problema, sin considerar que el hígado produce colesterol de manera natural.

Desconocer el papel de la genética, ya que los antecedentes familiares pueden provocar niveles altos incluso con buenos hábitos, como ocurre en la hipercolesterolemia hereditaria.

Confiar en productos “sin colesterol” sin evaluar otros componentes, como grasas saturadas o trans, que también elevan el LDL.

Estos mitos refuerzan la idea errónea de que el control depende únicamente de lo que se come, cuando en realidad intervienen múltiples factores que deben evaluarse de forma integral.

¿QUÉ CAMBIOS EN LA RUTINA SON REALMENTE EFECTIVOS PARA MEJORAR LOS VALORES?

La estabilización de los indicadores requiere un enfoque integral que combine nutrición, actividad y supervisión médica:

Fomentar el dinamismo físico: Se sugiere completar al menos dos horas y media de ejercicio de intensidad moderada cada semana.

Se sugiere completar al menos dos horas y media de ejercicio de intensidad moderada cada semana. Optimizar la selección de alimentos: Es fundamental priorizar el consumo de fibra, legumbres y grasas de origen vegetal, como las presentes en la palta, mientras se reduce la ingesta de productos lácteos grasos y carnes rojas.

Es fundamental priorizar el consumo de fibra, legumbres y grasas de origen vegetal, como las presentes en la palta, mientras se reduce la ingesta de productos lácteos grasos y carnes rojas. Eliminar el tabaquismo: Dejar de fumar es una de las decisiones más potentes para proteger el sistema circulatorio, dado el daño que el tabaco inflige a las paredes arteriales.

Dejar de fumar es una de las decisiones más potentes para proteger el sistema circulatorio, dado el daño que el tabaco inflige a las paredes arteriales. Desconfiar de ciertas etiquetas: Algunos productos promocionados como “libres de colesterol” pueden ser engañosos, pues contienen grasas saturadas o trans que estimulan la producción interna de LDL.

Algunos productos promocionados como “libres de colesterol” pueden ser engañosos, pues contienen grasas saturadas o trans que estimulan la producción interna de LDL. Intervención farmacológica: Cuando la genética predomina, el uso de estatinas bajo guía profesional se vuelve indispensable para mitigar el peligro de complicaciones severas.

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