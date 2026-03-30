Por Redacción EC

A pocas semanas de celebrarse las elecciones en Perú, más de 27 millones de ciudadanos se alistan para participar por primera vez en un proceso que definirá simultáneamente al presidente y sus dos vicepresidentes, a los representantes ante el Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. Respecto al cargo principal, es importante considerar que, si ningún aspirante alcanza más del 50 % de los sufragios válidos, se organizará una segunda vuelta entre los dos más votados, prevista para junio. En este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha llamado a la población a ejercer su derecho al voto de manera responsable, ya sea consultando información sobre los candidatos y sus partidos en medios de comunicación, dialogando con familiares y amigos, o revisando los contenidos disponibles en plataformas oficiales. Al mismo tiempo, recordó que quienes no cumplan con acudir a las urnas serán sancionados con una multa, cuyo monto variará según el nivel de pobreza del distrito donde residan. A continuación, presentamos un desglose completo de todo lo que debes saber para esta jornada electoral, desde requisitos y fechas hasta consejos para una participación informada y consciente.