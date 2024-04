Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, destaca en el ámbito de dirección técnica por su brillante trayectoria y estrategia en el campo. Sin embargo, también resalta por otros detalles, como un peculiar hábito que tiene fuera de las líneas de juego. Se trata de su costumbre de mascar chicles durante los partidos. Si bien esto podría parecer un hecho sin importancia, en realidad es una “obligación” para el estratega italiano. En este contexto, a continuación te revelamos cuáles son los famosos chicles que Ancelotti acostumbra masticar en los cotejos y el motivo por el que lo hace.

¿CUÁLES SON LOS CHICLES QUE MASTICA CARLO ANCELOTTI?

Los famosos chicles que mastica Carlo Ancelotti son los Mentos Pure Fresh. Estos chicles son elegidos por su notable frescura y por su poderoso efecto que ayuda durante su consumo, ideal para momentos de alta tensión como los que se viven en los partidos de fútbol. Gracias a la labor de los fotógrafos, se ha podido identificar esta preferencia del técnico del Real Madrid.

Los Mentos Pure Fresh están disponibles en grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Día o Carrefour y se pueden adquirir por un precio que no supera los 1,50 euros, según informa el diario As.

¿POR QUÉ CARLO ANCELOTTI MASTICA CHICLES CON FRECUENCIA?

Ancelotti, quien tiene una larga historia con el tabaco, encontró en los chicles un sustituto a los cigarrillos. Fumar había sido su método para calmar los nervios, especialmente durante los momentos críticos de los partidos. Sin embargo, consciente de los perjuicios del tabaco para la salud, el técnico decidió dejarlo y cambiarlo por un hábito de alguna manera más saludabe o menos dañino, encontrando en el chicle una alternativa que le ayudara a manejar el estrés sin recurrir al humo.

Debido a esto es que el estratega italiano utiliza los chicles como una herramienta para mantenerse calmado y concentrado a lo largo del juego. En numerosas ocasiones, las cámaras han capturado al técnico alcanzando su caja de chicles y tomando varios de ellos a la vez, lo cual ha llamado la atención tanto de aficionados como de la prensa.

¿CUÁNTOS CHICLES CONSUME CARLO ANCELOTTI EN CADA PARTIDO?

El técnico ‘merengue’ confesó que ha perdido la cuenta acerca de los chicles que come por partido, aunque precisó que únicamente los toma cuando está dirigiendo desde la banda. “Es el único momento de mi vida donde como habitualmente. No lo sé porque no lo cuento. No sé cuántos”, expresó Carlo.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS DESAFIOS DE REAL MADRID DE CARLO ANCELOTTI?

Real Madrid disputará este domingo 21 de abril el Superclásico de España ante Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Ancelotti se encuentran como líderes de LaLiga con 78 puntos, a 8 de diferencia de los culés que se ubican en la segunda casilla.

Por otro lado, los merengues afrontarán un importante encuentro el próximo 30 de abril ante Bayern Munich por la semifinal de ida de la Champions League. En caso superen a los alemanes, disputarán nuevamente una final europea y tendrán la posibilidad de alzar su decimoquinto trofeo de la Liga de Campeones.