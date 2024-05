La lucha por el Torneo Apertura cada vez se hace más reñida. En este momento, la primera opción por ganar la primera competencia del año en la Liga 1 la tienen Sporting Cristal y Universitario. Los rimenses, punteros absolutos, solo le llevan un punto de ventaja a los cremas. Y, como para poner más más candente esta pelea, ambos se enfrentarán por la jornada 15. Aquí te vamos a contar todos los detalles que debes conocer sobre este duelo.

Cuándo se enfrentan Universitario vs. Sporting Cristal

La ‘U’ enfrentará a los rimenses el próximo domingo 12 de mayo. Hay mucha expectativa, pues se trata de un duelo que podría definir al ganador del Torneo Apertura. Se espera un lleno total en el estadio Monumental de Ate.

A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal

Perú: 6:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Qué canal transmite el Universitario vs. Sporting Cristal

Este partido, como la gran mayoría de la Liga 1, será transmitido por el canal L1 Max. Además, podrás seguir los detalles de este encuentro por la página oficial de El Comercio.

Cuáles son los próximos partidos de Universitario en el Torneo Apertura 2024

Fecha 15: Recibir a Sporting Cristal

Fecha 16: Visitar a Cienciano

Fecha 17: Recibir a Los Chankas

Cuáles son los próximos partidos de Cristal en el Torneo Apertura 2024

Fecha 15: Visitar a Universitario

Fecha 16: Recibir a Unión Comercio

Fecha 17: Visitar a Comerciantes Unidos

‘Toro’ Cantoro asegura que Universitario será campeón y el ‘Condor’ Mendza le dio polémica respuesta: “No hables mucho”

Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.

Resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura

Viernes 3 de mayo

- ADT 2-0 Universitario (estadio Unión Tarma)

- Cienciano 1-1 César Vallejo (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima 1-0 UTC (Estadio Nacional)

Sábado 4 de mayo

- Los Chankas 2-0 Cusco FC (estadio Los Chankas)

- Comerciantes Unidos 3-1 Unión Comercio (estadio Germán Contreras Jara)

- Carlos A. Mannucci 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio Mansiche)

Domingo 5 de mayo

- Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético (estadio Alberto Gallardo)

- Melgar 2-1 Sport Boys (15:00 horas / estadio Monumental UNSA)

Lunes 6 de mayo

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (14:30 horas / estadio Campeones del 36)





¿Qué equipos juegan la Liga 1 2024?

Alianza Lima

Universitario de Deportes

Sporting Cristal

FBC Melgar

Sport Huancayo

César Vallejo

Cusco FC

Deportivo Garcilaso

Cienciano

ADT de Tarma

UTC

Carlos Mannucci

Atlético Grau

Unión Comercio

Alianza Atlético

Sport Boys

Comerciantes Unidos

Los Chankas