Por Kenyi Peña Andrade

El Mundial 2026 no solo mantiene en vilo a millones de aficionados por la lucha por el trofeo. A medida que avanza la competencia, también crecen los ingresos que reciben las selecciones participantes, gracias a un sistema de premios que la FIFA elevó a niveles nunca antes vistos. En esta edición, cada ronda superada representa un importante impulso económico para las federaciones nacionales.