La selección argentina continúa dando pasos firmes en su camino por revalidar el título obtenido en la anterior Copa del Mundo y ya se encuentra entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. Tras superar una exigente serie en los octavos de final, el conjunto albiceleste aseguró su clasificación y ahora deberá afrontar un desafío de alto nivel frente a un rival europeo. Con el inicio de los cuartos de final, la competencia entra en su etapa más decisiva, donde cada partido será de eliminación directa. Los hinchas ya están atentos a la fecha, el horario, el estadio y las señales que transmitirán este esperado compromiso. Conoce cuándo vuelve a jugar Argentina, quién será su próximo rival, a qué hora comenzará el partido y dónde podrás seguir todas las incidencias EN VIVO.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y CONTRA QUIÉN JUGARÁ ARGENTINA LOS CUARTOS DE FINAL?

Argentina afrontará su compromiso por los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Arrowhead Stadium, en Estados Unidos.

El rival será Suiza, selección que aseguró su presencia en esta etapa luego de dejar en el camino a Colombia en una definición por penales. Ambos equipos buscarán uno de los cuatro boletos disponibles para las semifinales del torneo.

¡Suiza sufrió, resistió y dio el golpe! Con el penal de Rubén Vargas eliminó a Colombia y enfrentará a Argentina / ALEX GRIMM

¿CÓMO CONSIGUIÓ ARGENTINA SU CLASIFICACIÓN A LOS CUARTOS DE FINAL?

El vigente campeón del mundo tuvo que esforzarse al máximo para avanzar a la siguiente ronda. En los octavos de final enfrentó a Egipto y comenzó el partido con una desventaja de dos goles, situación que complicó seriamente sus aspiraciones.

Sin embargo, el conjunto argentino reaccionó durante la parte final del encuentro y logró revertir el resultado con una destacada remontada para imponerse por 3-2. Gracias a esa victoria, la albiceleste continúa en carrera con el objetivo de conquistar un nuevo título mundial.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL PARTIDO DE ARGENTINA EN VIVO?

Los aficionados de Sudamérica podrán seguir el encuentro mediante la señal de DSports, canal que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026.

Quienes prefieran ver el compromiso por internet tendrán disponibles distintas plataformas digitales:

DGO.

Paramount+.

Disney+, que ofrece determinados partidos mediante la señal de ESPN incluida en su plan Premium.

En Perú también existirá una opción gratuita, ya que América TV confirmó la transmisión en señal abierta del duelo entre Argentina y Suiza.

¿POR QUÉ EL MUNDIAL 2026 ES DIFERENTE A LAS EDICIONES ANTERIORES?

Esta edición marca un antes y un después para la Copa del Mundo por varios motivos. Es la primera vez que el torneo se ha desarollado de manera conjunta en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. También se amplió el número de selecciones participantes de 32 a 48, lo que permitió aumentar el calendario hasta alcanzar 104 partidos. Asimismo, el certamen se ha disputado en 16 ciudades, convirtiéndose en la competencia más extensa organizada por la FIFA.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

El campeonato comenzó con una fase integrada por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Al finalizar esa etapa avanzaron los dos primeros equipos de cada grupo junto con los ocho mejores terceros. Después se incorporó una ronda inédita de dieciseisavos de final, antes de disputar los tradicionales octavos, cuartos de final, semifinales y la final. Gracias a este sistema, más selecciones tuvieron la oportunidad de mantenerse en carrera por el título.

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