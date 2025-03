Cuando Néstor Gorosito llegó a Lima para hacerse cargo de Alianza Lima, Flavio Azzaro, famoso periodista argentino, despotricó contra el técnico haciendo duras críticas. Y, en los últimos días, el popular ‘Pipo’ fue entrevistado y le respondió al comunicador: “Hasta llevaron a un periodista de acá, a un pavo que fue a hablar porque solo le dieron 2 pesos”. Y, ahora, para mantener la polémica, el hombre de prensa ha vuelto a la carga para arremeter contra el estratega blanquiazul.

Flavio Azzaro vuelve a la carga para criticar a Néstor Gorosito: “Es parte del descenso de River”

“Es un tipo que se quedó en el pasado en un montón de cosas. Señalar a los periodistas que señaló como referentes, cuando ya no lo son, habla de que él que se quedó en otra época”, indicó Azzaro en principio por medio de su canal de YouTube.

Asimismo, el periodista le recordó a Gorosito su negativo paso por River Plate. “Lo de Gorosito es muy malo últimamente en el fútbol. Se fue más veces a la B, que las veces que ganó algo. Gorosito es parte del descenso de River. Mandó a la B a Colón hace 5 minutos, como vas a mandar a la B a Colón con 28 equipos”.

Flavio Azzaro es uno de los más fervientes críticos de Néstor Gorosito.

¿Qué más dijo Flavio Azzaro sobre Néstor Gorosito?

Por último Azzaro hizo hincapié en cómo se dio su llegada a Lima para ser entrevistado en diversos espacios. “Tú piensas que yo me pagué el pasaje y fui de invitado a Perú y toqué los timbres para que me regalen 2 minutos. A mí me llevaron a Perú, me pagó una productora y fui a los programas, me preguntaron por ti y dije lo que pienso”.

Periodista argentino que criticó llegada de Néstor Gorosito a Alianza Lima se rinde ante ‘Pipo’ por triunfo ante Boca: “Gago, te bailó tácticamente”

“El resultado le termina sirviendo por el espanto que fue hoy Boca. Y aún queda con vida para jugar en La Bombonera cuando podría haberse comido un garrón increíble contra un equipo que jugó mucho mejor, mejor parado tácticamente. Podría replicar el famoso corte, Gago, te bailó tácticamente Gorosito” indicó Azzaro en su cuenta de X, luego de Alianza ganara el partido de ida de la Fase 2 de la Libertadores ante Boca Juniors.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

Qué dijo Flavio Azzaro sobre Néstor Gorosito cuando se confirmó que sería técnico de Alianza Lima

A finales de 2024, con la confirmación de Gorosito como entrenador de Alianza Lima, Azzaro señaló que es un técnico que no trabaja y que tiene una trayectoria “sobrevalorada”.

“Pobre el equipo más popular de Perú. ¿Ahorita hay mercado de pases? Bueno, síganlo de cerca. Prepárense, con mucha suerte”, dijo en aquel momento en el programa Sin Cassette.

“Gorosito es un muchacho que no trabaja, en épocas donde vos tenés que agudizar el ingenio en el mercado de pases, tenés que trabajar. Y a ‘Pipo’ le gusta tomar sol, hablar boludeces. La carrera de Gorosito es bastante sobrevalorada, a mi criterio”, agregó en aquel momento.