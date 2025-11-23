En entrevista para el programa ‘Línea de 5′, Pablo Bengoechea analizó el presente de la selección peruana y lanzó una advertencia sobre el proceso de recambio que actualmente atraviesa el equipo dirigido por Manuel Barreto. Para el exentrenador, el momento exige decisiones urgentes y un rumbo claro en la conducción técnica.

Su reflexión llega en medio de la incertidumbre por el futuro del banquillo y los partidos que se vienen para la Bicolor. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA ADVERTENCIA DE PABLO BENGOECHEA SOBRE EL RECAMBIO DE LA SELECCIÓN?

En primer lugar, Bengoechea remarcó que definir si se nombra a un nuevo entrenador o se confirma a Manuel Barreto es un paso clave para ordenar el proceso.

Luego, advirtió que “el recambio al 100% no existe en ningún lugar” y que, incluso en plena transición, habrá jugadores que “recibirán al nuevo entrenador y le comentarán los problemas que existen en la selección”. Por ello, sostuvo que el técnico que asuma deberá “averiguar todo, antes de llegar al cargo”, especialmente en un momento que, según dijo, obliga a la ‘Bicolor’ a tomar decisiones inmediatas.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE LA SELECCIÓN PERUANA?

La selección peruana no encuentra el rumbo y eso se ve reflejado en la carencia de victorias, con una pésima racha de ocho partidos sin ganar.

Bajo el interinato de Manuel Barreto, tras el fracaso en Eliminatorias, la ‘Blanquirroja’, en los últimos dos meses, empató ante Rusia y cayó en dos oportunidades ante Chile, siendo la última de estas el pasado martes.

Esto se verá reflejado en el próximo ranking FIFA de selecciones, pues Perú dejará la casilla 49 para ubicarse ahora en la 51.

El retroceso es evidente y ante la expectativa del anuncio oficial desde Videna del próximo seleccionador, parece un combinado nacional sin brújula.

Durante el último proceso clasificatorio al Mundial 2026, Perú tuvo hasta tres entrenadores: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

Aunque no se ha emitido un anuncio oficial, se maneja la posibilidad de que el próximo encuentro de la selección peruana se dispute el 21 de diciembre, en un duelo organizado por la SAFAP. El partido se realizaría en el Estadio Félix Castillo y tendría como rival a la selección de Bolivia, según informa el diario La República.