En redes sociales circula un video del popular Oliver Sonne hablando español para saludar a una hincha de la selección peruana de futbol. Es la primera vez que la hinchada puede escuchar al futbolista intentando hablar nuestro idioma y el de sus compañeros, pero esperan que no sea la última y poder oírlo más después de los próximos partidos del equipo nacional.

¿Qué fue lo que dijo Oliver Sonne en español?

En realidad, el video filtrado en el que Sonne habla español es bastante corto, pues es tan solo un saludo para una afortunada aficionada de la selección peruana. “Hola, Deyanira, soy Oliver Sonne”, se le escucha pronunciar. “Te mando un abrazo, gracias”. Con tan solo 5 segundos logró demostrar a los seguidores del equipo nacional que está comprometido con aprender español.

Además, dominar el idioma también le permitirá comunicarse mejor con sus compañeros durante los entrenamientos y en los mismos partidos. Por ejemplo, el portero Pedro Gallese ya había revelado que en la Federación Peruana de Futbol le habían solicitado que aprenda español y lo hable para evitar tener problemas de comunicación con el equipo técnico.

En ese sentido, el nuevo entrenador de la selección, Jorge Fossati, le habló en español al momento de darle las indicaciones para su debut. Como se sabe, el futbolista tuvo su primera oportunidad de participar en un partido durante el enfrentamiento entre Perú y Nicaragua. La hinchada espera que el DT también lo deje jugar en el próximo amistoso contra República Dominicana.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne y cuánto mide?

Oliver Sonne es un futbolista danés de ascendencia peruana que juega por ahora en el Silkeborg IF de la primera división de la Superliga de Dinamarca. Él nació el 10 de noviembre del 2000 en Herfolge, por lo que tiene 23 años en la actualidad. De acuerdo con información de Transfermarkt, Oliver Sonne mide 1,87 metros, considerándose uno de los más altos de la selección peruana. Aunque, el jugador que todavía supera al ‘Vikingo de los Andes’ es el portero Pedro Gallese, pues tiene una altura de 1.89 m.

¿Cuál es el valor de Oliver Sonne en el mercado tras su debut con la selección peruana?

Tuvieron que pasar muchos meses para que Oliver Sonne debute con la selección peruana. Al inicio, el futbolista se encontraba en la banca de suplentes, aunque en el segundo tiempo estuvo calentando junto a sus compañeros para el ansiado debut en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, la afición peruana tenía muchas expectativas sobre el estreno del lateral, pues durante el encuentro con la selección nicaragüense realizaban cánticos con su nombre.

Corría alrededor de los 55′ minutos, cuando Fossati llamó a Sonne para que ingresara al campo de juego en reemplazo de Miguel Trauco en la posición de carrilero izquierdo. No obstante, el ex técnico de Universitario de Deportes sostuvo una pequeña charla con el ‘Vikingo de los Andes’ que no pasó desapercibido por las cámaras que se encontraban allí. Tras el ingreso, la hinchada nacional respondió con muchos aplausos y aclamaciones.

Así pues, también de acuerdo a los datos revelados por el portal especializado Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 1,2 millones de euros, la cual es su cotización más alta de su carrera hasta el momento. Teniendo en cuenta la cifra mencionada, el polifuncional deportista ocupa el puesto 15 de los jugadores más valiosos de la selección peruana.