Han pasado varios meses desde que Ricardo Gareca llegó a la selección de Chile con el objetivo de devolverles la alegría a una población que no ve a su equipo disputar un Mundial desde hace varios años. Sin embargo, todo parece indicar que no logró llenar las expectativas de los hinchas, ya que en la última fecha el conjunto mapochino fue goleado (4-0) ante Colombia y no conoce la victoria desde hace meses. En ese sentido, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha decidido respaldarlo y exigirle buenos resultados en la próxima fecha doble (ante Perú y Venezuela), pero una noticia que no ha pasado desapercibida para la afición nacional y que ha causado mucha controversia es el viaje del ‘Tigre’ a Argentina. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ RICARDO GARECA SE FUE A ARGENTINA?

A solo unas semanas de que la selección chilena dispute una nueva fecha doble en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Ricardo Gareca ha sido uno de los más criticados por los medios deportivos y los hinchas debido a que se fue a su país natal, Argentina, y hasta el momento no ha regresado, lo cual se ha tomado como una actitud muy mal vista.

“Agrava la situación el hecho que Gareca se fue, el fin de semana, a descansar a Argentina. Como no había fútbol chileno, como no habían partidos importantes, como no iban a jugar los seleccionados...”, reclamó el periodista Juan Cristóbal Guarello muy decepcionado por la situación.

Ricardo Gareca es criticado en Chile por irse de viaje a su país natal en medio de malos resultados.

Mientras que, el suplemento “El Deportivo” del diario La Tercera del país de sur, cuestionó el viaje del argentino en épocas que la selección no atraviesa un buen momento. “¿Dónde está Ricardo Gareca? La ausencia del Tigre en Juan Pinto Durán revuelve los días más difíciles de la Roja. Su modo de trabajo aumenta la molestia que existe en Quillín (el complejo donde entrena la selección), pese a que Pablo Milad (presidente de la ANFP) salió a respaldarlo públicamente”, indicó.

Asimismo, la molestia también se pudo observar a través de las redes sociales. “¿Ricardo Gareca fue al día de la mamá o a la semana de la mamá? Me parece que en la situación en que está la Selección Chilena irse una semana de vacaciones a su país ya es escandaloso”, escribió un hincha en X.

¿QUÉ OPINÓ MARTÍN LIBERMAN SOBRE RICARDO GARECA?

En la edición del 15 de octubre del canal de Martín Liberman, que se transmite a través de YouTube, el periodista argentino se refirió al desastroso desempeño que mostró la selección de Chile en su visita a Colombia por la fecha 9 de las Clasificatorias. El comunicador no dudó en defender a Ricardo Gareca, explicando que él no cuenta con los recursos suficientes para obtener buenos resultados, pero criticó a los jugadores de La Roja, tildándolos de “flojos”.

Ricardo Gareca es criticado en Chile por irse de viaje a su país natal en medio de malos resultados. Foto: Captura

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos Eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores (...) Sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera. No exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genios que seas, el que juega es el futbolista y, si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”, dijo Liberman.

¿CUÁNTO GANARÍA RICARDO GARECA EN LA SELECCIÓN CHILENA?

En los últimos días, se reveló en Radio ADN de Chile que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se juntará con Ricardo Gareca con la finalidad de analizar lo que sería su futuro al mando de la selección sureña previo a la fecha doble de noviembre por Eliminatorias y el dinero que tendría que desembolsarle.

“Se habla de 3,3 millones de dólares en estos momentos, el costo de esta indemnización. Lo que esperan en la ANFP es que, si ven que Gareca no tiene las fuerzas para seguir y esto tiene que llegar hasta acá, se busca que se llegue a bajar este monto a 2 millones de dólares”, mencionaron en dicho medio, quienes resaltaron que el ‘Tigre’ cobra aproximadamente 3,7 millones de dólares anuales.