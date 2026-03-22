A solo semanas del inicio del Mundial 2026, la atención se centra en los partidos de repechaje, una instancia decisiva que definirá a las últimas selecciones clasificadas al torneo más importante del fútbol y que se disputará íntegramente en México. Estos encuentros reunirán a equipos de distintas confederaciones en duelos únicos, sin margen de error, lo que incrementa la expectativa de los aficionados por conocer qué selecciones lograrán quedarse con los dos cupos restantes y completar el cuadro final del campeonato. En ese contexto, se han confirmado los canales de televisión y plataformas digitales que transmitirán cada compromiso desde este jueves 26 de marzo, una información clave para quienes no quieren perderse ningún detalle de esta fase. Descubre dónde ver en vivo todos los partidos del repechaje rumbo al Mundial 2026.

¿QUÉ CANALES TRANSMITEN LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE 2026?

Los encuentros del repechaje serán emitidos en exclusiva a través de la señal de Dsports, junto con su plataforma digital DGO. Asimismo, en algunos países también estarán disponibles mediante Win Sports, ampliando las opciones para los televidentes.

Esta cobertura incluye todos los duelos programados entre el 26 y el 31 de marzo, permitiendo seguir cada fase del proceso clasificatorio que otorgará los últimos boletos al Mundial. La transmisión abarcará tanto los enfrentamientos iniciales como los partidos decisivos.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE JUEGAN LOS PARTIDOS?

El calendario oficial contempla los siguientes compromisos:

26 de marzo de 2026

Bolivia vs. Surinam: 5:00 p. m. (Monterrey)

Nueva Caledonia vs. Jamaica: 10:00 p. m. (Guadalajara)

31 de marzo de 2026

República Democrática del Congo vs. ganador de Nueva Caledonia/Jamaica: 4:00 p. m. (Guadalajara)

Irak vs. ganador de Bolivia/Surinam: 10:00 p. m. (Monterrey)

Estas son las llaves para acceder desde el repechaje a Mundial 2026 (Foto: @FIFA)

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO FORMATO DEL REPECHAJE?

El sistema establecido por la FIFA reúne a seis selecciones que competirán por dos cupos disponibles para el Mundial. A diferencia de procesos anteriores, la FIFA ha implementado una estructura de eliminación directa en sedes neutrales, eliminando los enfrentamientos de ida y vuelta. En esta ocasión, todos los encuentros se disputarán en México, específicamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Por un lado, República Democrática del Congo e Irak avanzan directamente a la segunda fase debido a su mejor ubicación en el ranking. En tanto, Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia deberán enfrentarse entre sí en una primera ronda. Los ganadores de estos cruces avanzarán para medirse ante los equipos ya clasificados, y de esos duelos finales saldrán los dos clasificados al torneo mundialista.

¿CÓMO FUERON LOS REPECHAJES EN QATAR 2022?

En la edición anterior, los repechajes también ofrecieron partidos muy disputados. Australia logró su clasificación tras vencer a Perú en penales, luego de un empate sin goles en 120 minutos.

Por su parte, Costa Rica aseguró su lugar al imponerse por la mínima diferencia ante Nueva Zelanda. En Europa, Gales, Polonia y Portugal también consiguieron su pase tras superar a sus respectivos rivales en encuentros decisivos, según recuerda la plataforma Infobae.

Estos antecedentes reflejan la intensidad de esta instancia, donde cada partido define el futuro de las selecciones en la máxima competencia del fútbol mundial.