DT de Cienciano desata polémica tras la derrota: su declaración dio la vuelta al mundo | Foto: Club Cienciano / Facebook
DT de Cienciano desata polémica tras la derrota: su declaración dio la vuelta al mundo | Foto: Club Cienciano / Facebook
Por Redacción EC

La derrota de Cienciano por 1-0 frente a Lanús en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 no solo dejó preocupación por el resultado, sino que también provocó una gran repercusión por las declaraciones de su entrenador, Horacio Melgarejo. El técnico argentino analizó el compromiso, habló sobre las opciones de remontar la serie en Cusco y dejó frases que rápidamente comenzaron a difundirse en distintos medios y redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación entre hinchas y periodistas. Mientras el equipo se prepara para afrontar el encuentro decisivo en condición de local, el estratega también sigue en el centro de la atención por la sanción que recibió recientemente en el fútbol peruano, situación que añade aún más tensión al decisivo compromiso internacional.

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