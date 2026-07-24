La derrota de Cienciano por 1-0 frente a Lanús en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 no solo dejó preocupación por el resultado, sino que también provocó una gran repercusión por las declaraciones de su entrenador, Horacio Melgarejo. El técnico argentino analizó el compromiso, habló sobre las opciones de remontar la serie en Cusco y dejó frases que rápidamente comenzaron a difundirse en distintos medios y redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación entre hinchas y periodistas. Mientras el equipo se prepara para afrontar el encuentro decisivo en condición de local, el estratega también sigue en el centro de la atención por la sanción que recibió recientemente en el fútbol peruano, situación que añade aún más tensión al decisivo compromiso internacional.

¿QUÉ DIJO HORACIO MELGAREJO QUE GENERÓ TANTA POLÉMICA?

El entrenador de Cienciano volvió a ser noticia por su estilo frontal al referirse al reto que afrontará su equipo en el partido de vuelta frente a Lanús. En su análisis dejó una frase que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas tras la derrota en Argentina.

“Los equipos argentinos y uruguayos pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten. Y eso nosotros lo tenemos que absorber y saber porque, te repito: tacos altos para las quinceañeras. Acá hay que meterse zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”, expresó Melgarejo.

¿CÓMO ANALIZÓ LA DERROTA ANTE LANÚS?

El estratega reconoció que su equipo no supo aprovechar la superioridad numérica en el segundo tiempo y consideró que la ansiedad terminó condicionando el desempeño del plantel. A su juicio, el afán por encontrar el empate demasiado rápido terminó favoreciendo al rival.

“No sé si utilizar la palabra asustar. Asustar me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra. Eso sí es asustar. Pero asustar no”, comentó. Luego agregó: “La ansiedad esa de tratar de empatar porque te ves con uno más, nos pegaron en el momento justo”.

¿CÓMO PIENSA REMONTAR LA SERIE EN CUSCO?

El técnico sostuvo que la prioridad será mantener la calma y concentrarse en marcar el primer gol antes de pensar en la clasificación. También remarcó que la altura de Cusco puede convertirse en un factor favorable para su equipo.

“Mis jugadores están totalmente confiados... Lo primero que tenemos que hacer es el primer gol porque si queremos hacer el segundo antes que el primero es cuando entra el nerviosismo, la ansiedad y el público. Tenemos que estar tranquilos, son 90 minutos y vamos a hacer todo lo posible por revertir esta situación”, manifestó.

También resaltó que jugar en Cusco representa un factor favorable para Cienciano. “Acá hay 3,400 metros. Pero lo que hay y lo que piensa Lanús es cuestión de ellos. Yo tengo que tratar de mejorar en el planteamiento”, afirmó.

¿POR QUÉ EL TÉCNICO DE CIENCIANO FUE SANCIONADO POR LA FPF?

Melgarejo también afronta una suspensión de un año y una multa de 110 mil soles impuesta por la Comisión de Disciplina de la FPF debido a las declaraciones que realizó tras la eliminación de Cienciano frente a ADT en la Copa de la Liga 2026, cuando cuestionó el formato del torneo y criticó al presidente Agustín Lozano.

Aunque luego ofreció disculpas públicas, la sanción fue ratificada. Mientras Cristian Ruggeri dirigirá al equipo en las competiciones nacionales, Melgarejo continuará al frente de Cienciano en la Copa Sudamericana mientras se resuelve el proceso de apelación, según informa Infobae.