Universitario cayó (2-1) ante Sporting Cristal, pero sigue siendo el puntero del Torneo Clausura 2024 por tener mejor diferencia de goles que Alianza Lima. Sin embargo, la derrota golpeó duramente a la hinchada crema, pues esperaban otro resultado. A propósito de ello, Roberto Martínez, histórico jugador de la ‘U’, le restó importancia a la caída ante los celestes y aseguró que los merengues conforman el mejor equipo de la temporada.

Roberto Martínez le resta importancia a derrota de Universitario y asegura que es el mejor equipo del torneo: “No me hago dramas”

“Fue un buen partido, la ‘U’ reacciona ya con el 2-0, Cristal se falló un gol increíble para el 3-0, pero en el balance fue un buen partido; creo que un empate también hubiera podido ser justo”, empezó diciendo Martínez en Ovación.

Roberto Martínez se distinguía por ser un volante muy técnico y con visión de juego. (Foto: Archivo)

Luego, el exvolante merengue prosiguió con su análisis: “Creo que Cristal le planteó bien el partido a la ‘U’, le tapó las bandas con marcas casi personales, pusieron una actitud que no le veía a Cristal hace algunos partidos”.

Por último, Martínez culminó diciendo que confía en la capacidad del club de Ate. “La ‘U’ sigue siendo puntero por diferencia de goles, juega de local con Cienciano, Alianza tiene que ir a Cusco y la ‘U’ va a jugar ya con el resultado. Ahora lo más importante es pensar en el domingo, en mantener el favoritismo y la racha que tiene la ‘U’ de ganar todos sus partidos de local. Yo no haría drama, la ‘U’ sigue siendo el mejor equipo del campeonato”.

¿Qué resultados necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura 2024?

Si Universitario logra dos victorias, necesitan que Alianza no lo supere en diferencia en goles en caso los blanquiazules también obtengan 6 puntos.

logra dos victorias, necesitan que no lo supere en diferencia en goles en caso los blanquiazules también obtengan 6 puntos. Si Universitario solo gana un encuentro e iguala el otro, necesita Alianza no gane sus dos duelos.

solo gana un encuentro e iguala el otro, necesita no gane sus dos duelos. Si Universitario iguala sus dos partidos, necesita que Alianza caiga en ambos, o al menos pierda uno y empate el otro

iguala sus dos partidos, necesita que caiga en ambos, o al menos pierda uno y empate el otro Si Universitario es derrotado en un partido y empata el otro, necesita Alianza pierda ambos. Además, Cristal, Cusco FC y Melgar no deberán ganar sus dos compromisos.

Alex Valera ha tenido una gran temporada con los cremas. (Fuente: Universitario de Deportes)

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la derrota de Universitario?

Fabián Bustos, técnico merengue, analizó lo que fue la derrota ante Cristal en conferencia. “No estuvimos a la altura nosotros, el rival hizo muchos cambios desde lo táctico para intentar anularnos a nosotros, pero nosotros no estuvimos bien, no estuvimos finos, no estuvimos competitivos, ganando duelos, pelotas divididas, no estuvimos jugando como lo sabemos hacer”.

Asimismo, el argentino aseguró que su equipo mejoró en el segundo tiempo. “El segundo tiempo si jugamos, fuimos superiores, tuvimos dos errores, donde uno nos convierte y otro no. ¿Qué hicimos mal? Seguramente lo voy a ver y lo vamos a trabajar con los chicos, competir como lo sabemos hacer, con mucha más entrega, la misma intensidad y la intención de juego que tuvimos el segundo tiempo”.

Por último, Bustos se mostró muy enfático en que pueden ser campeones si mantienen el nivel de la segunda etapa ante los rimenses. “Cuando nos planificamos con los jugadores a inicio de temporada, queríamos llegar a la final, ya lo conseguimos, pero no nos conformamos con eso. Queremos ser campeones, darle a nuestra gente que tanto pide, ya ganamos el primer torneo, estamos primeros en el segundo, estoy fuerte porque ellos me demuestran que si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo tenemos grandes chances”.