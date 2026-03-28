Tras confirmarse la salida de Paulo Autuori, los hinchas de Sporting Cristal han empezado a especular quién podría ser el nuevo DT del equipo, desatando una búsqueda urgente por el sucesor ideal en el Rímac. En este escenario de incertidumbre, el nombre de Ricardo Gareca ha cobrado una fuerza sorprendente, alimentando la ilusión de la hinchada por ver al “Tigre” de regreso en el fútbol peruano tras su histórica etapa con la selección nacional. No obstante, su retorno no parece ser una operación sencilla ni inmediata; el entorno del entrenador ha dejado claro que sus prioridades actuales están lejos de la liga local, estableciendo condiciones contractuales muy estrictas que obligarían a la dirigencia celeste a presentar un proyecto de alto impacto y largo plazo para lograr convencerlo de interrumpir su presente alejado de los banquillos.

¿BAJO QUÉ CONDICIONES ACEPTARÍA RICARDO GARECA EL RETO DE DIRIGIR A SPORTING CRISTAL?

Para que el exseleccionador de Perú considere seriamente ponerse el buzo rimense, el club debería poner sobre la mesa una propuesta económica y deportiva de alto impacto. Según reveló el periodista Kevin Pacheco, la única llave que abriría una negociación sería “un proyecto muy seductor” que garantice una estabilidad contractual superior a los doce meses. Sin un plan de trabajo sólido y de larga duración, el estratega no tendría en sus planes inmediatos retomar su carrera en territorio nacional.

Ricardo Gareca. (Foto: AFP)

¿QUIÉNES SON LOS OTROS CANDIDATOS QUE MANEJA LA DIRIGENCIA CELESTE?

Ante la dificultad de concretar el fichaje de Gareca, la directiva de Sporting Cristal ya evalúa perfiles más accesibles para suceder a Autuori. Mientras Jorge Soto gestiona el equipo de forma provisional, los nombres de Pablo Peirano y Julio Vaccari han empezado a ganar terreno en las oficinas del Rímac, según informa el diario La República.

Paulo Autuori llegó en abril del año pasado a La Florida. (FOTO: Sporting Cristal).

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES ACTUALES DEL “TIGRE” TRAS SU PASO POR CHILE?

Luego de cerrar su etapa al mando de la selección chilena en junio de 2025, Gareca ha decidido volcar su energía en emprendimientos personales y roles mediáticos. Actualmente, se encuentra sumergido en su labor como comunicador en el espacio digital ‘La Sustancia’, además de cumplir con diversos acuerdos comerciales.

Según comentó el periodista Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, los planes de Gareca a corto plazo consisten en esperar el cierre de la próxima cita mundialista para recién evaluar ofertas que lo vinculen nuevamente a una selección nacional o a un club de la liga de su país.

Gareca. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

¿QUÉ OPINA GARECA DEL ACTUAL MOMENTO DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Durante una entrevista ofrecida en julio del 2025, el técnico señaló que la selección volvió a una etapa de poca estabilidad, marcada por la rotación constante de entrenadores. Gareca destacó que en el pasado esta situación era común en el fútbol peruano, pero su propio proceso de siete años y medio rompió esa dinámica. “Pasó con nosotros por un proceso muy largo... era algo impensado”, comentó para el programa digital ‘Doble Punta’. Criticó, además, la falta de tolerancia y continuidad por parte de los dirigentes de la FPF.

¿CÓMO FUE EL RENDIMIENTO DE RICARDO GARECA AL FRENTE DE LA SELECCIÓN DE PERÚ?

El entrenador argentino asumió el cargo en marzo de 2015 y dirigió un total de 96 partidos oficiales y amistosos. Durante su ciclo, logró 38 victorias, 23 empates y 35 derrotas, alcanzando un rendimiento del 48.62%.

Más allá de las cifras, su gestión se recuerda por clasificar a Perú a un Mundial tras 36 años, marcar una era de estabilidad y generar una identidad de juego que fue ampliamente reconocida por hinchas y especialistas.