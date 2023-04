Las personas que se están realizando o han realizado en algún momento algún tipo de trámite se han visto sorprendidos en algún momento con la respuesta de parte de la entidad, la cual les ha indicado que deben esperar un número de días hábiles para que termine el proceso.

Muchas personas no se dan cuenta de esta indicación y suelen acudir al lugar un día que no les corresponde, esto se debe a que existe una diferencia entre los “días hábiles” y los “días calendario”, por ello en esta nota te ayudaremos a diferenciarlos y así no tengan ningún problema al momento de realizar algún trámite.

¿Cuál es la diferencia entre días hábiles y los días calendario?

Los días hábiles son los períodos válidos para realizar una actividad que puede ser laboral, judicial o administrativa y que la ley designa como aptos o no, para contabilizar plazos.

Estos están comprendidos de lunes a viernes, sin considerar los días feriados o festivos. Asimismo, los sábados y los domingos se entienden como días inhábiles o no hábiles.

Por otro lado, los días calendario simplemente son todos aquellos días que componen un año, entiéndase que pueden ser 365 o 366 si es un año bisiesto.

Durante los días calendario no se excluirá ningún día, no existe excepción, así sea feriado o festivo, esto debido a que todos los días calendario tienen la misma condición y son contados por igual.

¿Cómo calcular los días hábiles?

Si te encuentras realizando un trámite en alguna entidad y te han dado como plazo un cierto número de días hábiles en esta nota te explicaremos cómo puedes calcularlos sin ninguna dificultad.

El Gobierno del Perú ofrece un servicio en línea completamente gratuito donde cualquier persona puede calcular el plazo de los días calendario, solo teniendo en cuenta la fecha de inicio y el plazo asignado.

Para conocer cuál es el plazo que se le indica en el trámite se debe tener en cuenta los días desde el día hábil siguiente a tu consulta. Asimismo, es importante indicar que esta herramienta virtual también permite calcular los días calendario.

Las personas interesadas en utilizar este servicio solo deberán ingresar AQUI.

VIDEO RECOMENDADO Las personas ya no tienen que acercarse a una comisaría para denunciar la pérdida o el robo de tus documentos. Ahora es posible hacer el trámite desde tu casa