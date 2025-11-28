La final de la Copa Libertadores será uno de los eventos más esperados de este sábado 29 de noviembre, y en el Castillo de Chancay ya todo está listo para vivirla de una manera única. Con actividades especiales, espacios temáticos y opciones pensadas para toda la familia, este emblemático destino turístico busca ofrecer una experiencia distinta para disfrutar el partido y pasar un día inolvidable.

En esta ocasión, los visitantes que lleguen con cualquier camiseta deportiva recibirán un 50% de descuento en entradas, para que disfruten la final en un ambiente único y lleno de energía.

Además, podrán disfrutar del encuentro deportivo entre Flamengo y Palmeiras a través de pantallas gigantes desde las 4 de la tarde.

Actividades en el Castillo de Chancay por la final de la Copa Libertadores 2025

Como parte de la experiencia, el público podrá recorrer los tres tours temáticos del Castillo de Chancay: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo. Cada recorrido transportará a distintas épocas y culturas mediante escenografías, efectos especiales y guías caracterizados que hacen de la visita una experiencia inolvidable.

Junto a estas iniciativas, el público podrá disfrutar de otras atracciones como la Casa del Terror, pensada para quienes buscan experiencias llenas de adrenalina, el vestidor de Trajes Medievales y Castilandia, exclusivo para los más pequeños.

Hinchas de Flamengo y Palmeiras llegan a Lima

Se estima que más de 50 mil seguidores de Palmeiras y Flamengo arribarán al Perú para vivir la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado en el Estadio Monumental ‘U’.

Según explicó Armando García Chunga, superintendente de Migraciones, el flujo habitual de ciudadanos brasileños que ingresan al país es de entre 400 y 450 por día. Sin embargo, señaló que el 24 de noviembre se registraron alrededor de 1 800 ingresos por distintas fronteras.

García Chunga indicó que los ciudadanos brasileños no solo están ingresando por el aeropuerto Jorge Chávez, sino también a través de diversos puntos de control migratorio en las fronteras.