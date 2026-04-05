En la recta final hacia las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha intensificado el llamado a la ciudadanía para verificar con anticipación su local de votación y así evitar contratiempos el próximo 12 de abril, una jornada clave en la que más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas. En medio de este amplio despliegue logístico, que contempla miles de centros de sufragio distribuidos en todo el país, principalmente en colegios y universidades, también surgen datos relevantes sobre los recintos con mayor capacidad para recibir votantes, especialmente en Lima Metropolitana y el Callao. En ese contexto, surge el interés por conocer cuál es la universidad que lidera en número de mesas de sufragio a nivel nacional y cómo se organiza esta distribución electoral. Descubre cuál es el local con más mesas de sufragio y todos los detalles que debes conocer antes de acudir a votar.

¿QUÉ UNIVERSIDAD EN EL PERÚ TIENE EL MAYOR NÚMERO DE MESAS DE SUFRAGIO?

La universidad que encabeza la lista es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un total de 100 mesas de sufragio, convirtiéndose en el recinto con mayor capacidad en Lima Metropolitana.

Otros centros destacados incluyen:

Universidad Ricardo Palma (80 mesas)

Universidad de San Martín de Porres (65 mesas)

Universidad Nacional Agraria La Molina (65 mesas)

Pontificia Universidad Católica del Perú (49 mesas)

Estos espacios concentran una gran cantidad de electores debido a su infraestructura y capacidad operativa.

(Fuente: Andina)

¿CUÁNTOS LOCALES DE VOTACIÓN HABRÁ EN TODO EL PERÚ?

Aunque inicialmente se planificó utilizar más de 10 mil establecimientos, la cifra se redujo a 2,260 locales definitivos. Esta variación responde principalmente a que muchas escuelas particulares decidieron no ceder sus espacios por gestiones internas. Además, las inspecciones de las 126 ODPE revelaron que varios inmuebles estaban en pleno proceso de refacción o presentaban condiciones inseguras para el público. Esta situación forzó a la ONPE a mover a 33 mil electores hacia nuevos puntos de votación, afectando mayoritariamente a las regiones de Lima, Arequipa y La Libertad, según informa Infobae.

¿QUÉ CARGOS SE DEFINIRÁN EN ESTA JORNADA ELECTORAL?

El proceso convocado para el domingo 12 de abril, que se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, es decisivo para el futuro político del país. En estas mesas de votación se definirá no solo al próximo presidente y sus respectivos vicepresidentes, sino también la nueva conformación del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados, junto a los delegados que representarán al Perú ante el Parlamento Andino.

Foto: Andina.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS PENALIDADES POR NO CUMPLIR CON EL DEBER ELECTORAL?

Las consecuencias financieras por ausentarse de las urnas se determinan según la zona de residencia del votante, con escalas que se sitúan entre los 27.50 y los 110 soles, dependiendo del nivel socioeconómico del distrito. Por otro lado, la responsabilidad es mayor para quienes fueron designados como autoridades de mesa; en caso de inasistencia injustificada, estos deberán abonar una suma de 275 soles.

Es fundamental que cada persona verifique su local de votación y su rol en la plataforma digital de la ONPE para evitar estos cargos.

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