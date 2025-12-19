Ante la confirmación de casos de influenza A H3N2 en el país, las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a la prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables. En Lima, el Ministerio de Salud (Minsa) activó puntos fijos de inmunización que atienden de forma gratuita y continua.

La vacuna es una de las herramientas más eficaces para reducir complicaciones y hospitalizaciones por esta enfermedad respiratoria. Descubre dónde vacunarse gratis contra la influenza, en qué horarios se atiende y qué medidas complementarias recomiendan los especialistas.

¿DÓNDE VACUNARSE GRATIS CONTRA LA INFLUENZA EN LIMA?

El Ministerio de Salud informó que existen ocho centros de vacunación permanente distribuidos en distintos distritos de la capital. Todos ofrecen la dosis sin costo y atienden en el mismo horario, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los establecimientos habilitados son los siguientes:

Centro de Salud Lince

Centro de Salud Huáscar XV, en San Juan de Lurigancho

Centro Materno Infantil Santa Anita

Centro de Salud La Molina

Centro Materno Infantil Rímac

Centro Materno Infantil Santa Luzmila II, en Comas

Centro Materno Infantil Juan Pablo II, en Villa El Salvador

Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, en Chorrillos

¿QUIÉNES DEBEN PRIORIZAR LA VACUNACIÓN?

La campaña está enfocada principalmente en niños y niñas menores de cinco años, adultos mayores de 60 y mujeres gestantes, debido a que presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Desde el Ejecutivo señalaron que el escenario actual no requiere medidas excepcionales, pero sí mantener una vigilancia constante y reforzar la inmunización.

¿CUÁNTAS VECES ES NECESARIO VACUNARSE?

Desde el Minsa precisaron que no es necesario recibir una nueva dosis si la persona ya fue inmunizada entre abril y noviembre de este año. En caso de no recordar si recibió la vacuna, se puede revisar el carné digital de vacunación disponible en la plataforma oficial del sector Salud.

¿QUÉ TIPO DE VACUNA SE ESTÁ APLICANDO?

La doctora Nandy Vega, subdirectora médica de Mapfre Perú, explicó que la vacuna utilizada por el Minsa sí incluye protección contra la influenza A H3N2.

“Esto se aprecia en la ficha técnica oficial de Digemid para Influvac Tetra Temporada 2025, donde se señala que inmuniza contra cuatro cepas, incluyendo una cepa A/(H3N2)”, indicó a Perú21.

Además, aclaró que no existe una vacuna específica para el subclado K, pero que los países donde circula emplean la misma vacuna estacional. “Puede no evitar todos los contagios, pero reduce el riesgo de enfermedad grave y complicaciones”, remarcó.

¿POR QUÉ LA INFLUENZA PUEDE SER PELIGROSA?

La especialista advirtió que la influenza puede derivar en consecuencias severas, especialmente en personas no vacunadas o con enfermedades previas. “Entre las complicaciones más frecuentes están la neumonía, la descompensación de males crónicos, la hospitalización y, en casos extremos, el fallecimiento”, señaló, en línea con lo descrito por la Organización Mundial de la Salud.

¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE RECOMIENDAN?

Además de la vacuna, las autoridades aconsejan mantener prácticas básicas de cuidado, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, evitar espacios muy concurridos y usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios. Estas acciones ayudan a reducir la propagación del virus en la comunidad, según recoge Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: