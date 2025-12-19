Sorpresa ha causado entre los seguidores del programa “Chicago Fire” que la cadena de streaming Amazon Prime Video se desprenda de show creado por Dick Wolf allá por el año 2012.

En las últimas hora aparece en la mencionada aplicación la frase “Saldrán pronto de Prime Video” no solo “Chicago Fire”, sino también “Chicago PD” y “La ley y el orden. Unidad de Víctimas especiales”.

Al parecer, la cadena de propiedad de Jeff Bezos no logró un acuerdo de renovación de derechos comerciales con NBC/Wolf Entertainment, los dueños de la franquicia que en este año cumple su temporada 14.

Los seguidores del Universo One Chicago recordarán que fue “Chicago Fire” la historia que empezó todo. Allá por 2012, los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chicago (Batallón 51), liderados por el jefe Wallace Boden (Eamon Walker) se aprestan para salvar a los ciudadanos de incendios, accidentes y las más inesperadas contingencias.

El programa lanzó como grandes protagonistas a Taylor Kinney como el teniente Kelly Severide, así como a su colega Jesse Spencer en la piel de Matthew Casey. Ambos lideraban un sector del batallón, pero bajo la batuta de Boden, funcionaban a la perfección.

Ya en la actual temporada 14 solo sobrevive Severide (Kinney), junto a algunos actores del elenco original como Joe Minoso (Joe Cruz), David Eigenberg

David Eigenberg como Christopher Herrmann, Randy Flager como Capp, Christian Stolte como Mouch, entre otros.

Como se recuerda, “Chicago Fire” empezó la historia, le seguiría “Chicago PD” y finalmente fue “Chicago MED”, que actualmente tiene su temporada 11 al aire.

¿CUÁNDO SALDRÍA DE PRIME VIDEO LA SERIE “CHICAGO FIRE”?

Todo indica que el último día para disfrutar la serie protagonizada por Taylor Kinney sería el 31 de diciembre.

¿DÓNDE VER AHORA “CHICAGO FIRE”?

Tras su salida de Amazon Prime Video, el programa “Chicago Fire” se emite alternadamente en diversas cadenas de TV por cable, como TNT. Sin embargo, todas sus 13 temporadas y los episodios estreno de la 14 están en Universal+ Latinoamérica.