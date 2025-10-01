A nivel nacional, el exceso de velocidad representa una problemática que anualmente genera la imposición de multas, por ejemplo, y fatídicas cifras en cuanto a accidentes de tránsito se refiere. En ese sentido, la utilidad del cinemómetro móvil hoy reviste de suma importancia para el país, y más aún luego de determinarse su regulación a través de decreto que asimismo valida los operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad de Lima.

EN ESTAS PARTES DE LIMA HOY SE ENCUENTRAN LOS CINEMÓMETROS MÓVILES QUE REGISTRAN VELOCIDADES EN TIEMPO REAL

La implementación de diversas iniciativas, hoy buscan fiscalizar límites máximos de velocidad a nivel nacional, y así reducir los niveles de inseguridad vial que representan una problemática ciertamente abordada por importantes entidades de gobierno.

Al respecto, la publicación de Decreto de Alcaldía N° 010, es aquella que precisamente aprueba y mediante instructivo puntual, el “Uso de Cinemómetro Móvil para control de Velocidad en Lima Metropolitana”, siendo así de aplicación efectiva para todas las comunas distritales y de centros poblados que cuenten con convenios suscritos y vigentes con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en materia de fiscalización.

Cabe recordar a propósito de normativa firmada por Rafael López Aliaga, que a inicios de 2025, la propia entidad anunciaba inicio de plan piloto e informaba a la vez sobre el funcionamiento de 15 cámaras equipadas con analítica automática para la detección de infracciones de tránsito, y 4 equipos tecnológicos de alta precisión diseñados para registrar la velocidad de los vehículos en circulación, ubicados en los siguientes puntos estratégicos de la ciudad:

Avenida Brasil

Avenida Circunvalación

Avenida Javier Prado

Avenida Paseo de la República

Costa Verde

“El objetivo es impulsar un cambio cultural en la conducción y reducir los accidentes de tránsito mediante el uso de herramientas tecnológicas”, expresaba en aquella oportunidad, Elvira Moscoso Cabrera como gerente de Movilidad Urbana, la autoridad precisamente hoy competente para efectuar acciones de control de velocidad con cinemómetros móviles en vías de Lima Metropolitana.

Según lo precisa el decreto de alcaldía mencionado, los operativos de control haciendo uso de dichos equipos tecnológicos, se realizarán en las zonas que el distrito capitalino lo determine, pero tomando en consideración el siguiente orden:

En el primer mes empezarán con un máximo de tres operativos por día, con duración de una hora, y un máximo de dos veces a la semana .

. Durante el segundo mes se efectuará la misma cantidad de operativos por día que el primer mes (máximo tres por día), y hasta tres veces por semana .

. Desde el tercer mes en adelante se programarán hasta cuatro operativos por día, y hasta cuatro veces por semana.

ESTOS SON LOS DATOS QUE ARROJAN LOS CINEMÓMETROS MÓVILES TRAS DETECTAR IMAGEN FOTOGRÁFICA