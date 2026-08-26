La celebración surge a partir de un actor del siglo III. (Foto: Conarte)
La celebración surge a partir de un actor del siglo III. (Foto: Conarte)
Por Redacción EC

Muchos hombres y mujeres expresan su talento y brindan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas. Por ello, buscando homenajearlos, cada 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Actor.

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