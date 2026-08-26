Muchos hombres y mujeres expresan su talento y brindan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas. Por ello, buscando homenajearlos, cada 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Actor.

Los actores y actrices de cine, televisión y teatro, transmiten la esencia de los personajes que interpretan con dedicación y pasión, construyendo espacios para el arte y la reflexión.

Ser actor o actriz exige preparación profesional, humildad, pasión y disciplina para lograr ejecutar una interpretación magistral de los personajes que caracterizan y así ser capaz de transmitir las más profundas emociones.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ACTOR?

La actuación es uno de los oficios artísticos más antiguos de la humanidad, pero para descubrir el origen de esta efeméride, debemos recordar a San Ginés de Roma, quien debido a su memoria se celebra esta fecha.

San Ginés de Roma fue un actor del siglo III, que fue considerado un mártir por la Iglesia Católica. Esto último se debe a que en una de sus representaciones teatrales ante el Emperador Diocleciano, parodió el bautismo y terminó convirtiéndose en pleno acto al cristianismo. Los políticos de la época consideraron su acto como una blasfemia, por lo que terminó siendo torturado y decapitado en el año 286.

Su imagen con una máscara y un instrumento de cuerda, los cuales representan el límite entre la realidad y la ficción, fueron inmortalizadas. Desde entonces, a San Ginés de Roma se le recuerda como ejemplo de los actores y actrices del presente y pasado.