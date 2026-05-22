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La segunda vuelta de las elecciones peruanas se llevará a cabo el domingo 7 de junio. Foto: Gob.pe
La segunda vuelta de las elecciones peruanas se llevará a cabo el domingo 7 de junio. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

El pasado domingo 12 de abril, Perú vivió una jornada electoral que puso a prueba no solo a los candidatos, sino también a las formas de transparentar las preferencias ciudadanas. En este contexto debutó DecidePerú, una plataforma de visualización de datos electorales que buscaba dar claridad en medio de la incertidumbre.

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