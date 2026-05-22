El pasado domingo 12 de abril, Perú vivió una jornada electoral que puso a prueba no solo a los candidatos, sino también a las formas de transparentar las preferencias ciudadanas. En este contexto debutó DecidePerú, una plataforma de visualización de datos electorales que buscaba dar claridad en medio de la incertidumbre.

Para entender los desafíos de procesar y analizar información política, conversamos con Antonio Díaz-Araujo, CEO de Unholster Chile, la empresa detrás de esta iniciativa.

Para el ejecutivo, la puesta en marcha de la plataforma en el contexto peruano representó un desafío. Aunque el proyecto siempre estuvo en los planes de la compañía, no fue sino hasta este 2026 que pudo concretarse gracias a las experiencias previas (15 elecciones chilenas) y herramientas digitales.

“El código base que desarrollamos originalmente para DecideChile es prácticamente el mismo que usamos en DecidePerú. Al final del día, la política se traduce en texto y eso se transforma en datos, un área donde tenemos gran experiencia. El reto específico en Perú era adaptar esa estructura a una geografía distinta y a un sistema electoral mucho más complejo”, enfatizó.

Abordar el ecosistema peruano no es fácil y para eso entendieron que la analítica pura no bastaba, por lo que se aliaron con AzertaPerú para asimilar el contexto local. Esta estrategia de expansión no se detiene aquí, el objetivo de la firma es ambicioso y apunta a aplicarlo en toda Latam y el Caribe, y Estados Unidos, este último desde una perspectiva latina.

Desafíos y fake news en elecciones

Al comparar los procesos, Díaz-Araujo señala marcadas diferencias Perú respecto a Chile en tiempos políticos. Mientras que en su país los procedimientos del Servicio Electoral (SERVEL) están estandarizados y fluyen con rapidez hacia los medios, el escenario peruano ofreció sorpresas, sobre todo en el acceso a datos.

“En Perú, nos sorprendió notar que el proceso puede extenderse por mucho más tiempo. Además, la competencia política tiene otra narrativa: aquí la pelea palmo a palmo entre el segundo y el tercero generó una expectativa brutal, casi como una carrera de Fórmula 1. Lo más complejo fue adaptarnos a la velocidad y disponibilidad de la data oficial”, aseveró.

Una de las cosas que recomendaría es que la clase política haga un esfuerzo por transparentar los resultados. Para la sociedad peruana, en un mundo tan digital y contando votos en un mes, afecta a la democracia

Antonio Díaz-Araujo, CEO de Unholster Chile

Resaltó que si bien en el Perú la modalidad de encuestas es la herramienta más utilizada, lo mejor sería optimizarla a posteriori.

“Me hubiese encantado contar con un volumen de datos mucho mayor para emitir opiniones y análisis más profundos. La cultura de encuestas en Perú es muy buena y, aunque nosotros no las realizamos, admito que sería un gran aporte integrarlas en el esquema. No solo para un fin predictivo, sino para enriquecer el contexto cualitativo de lo que se está votando”, dijo a El Comercio.

Otros de los retos de DecidePerú en estas elecciones peruanas fue “combatir” las fake news con “evidencia dura y datos inapelables”. Indicó que esto solo se logra con la mayor cantidad de personas que accedan a la información y “no quede ni un ápice de duda de que lo que ven es la realidad”.

“Todos los países están viviendo la llegada de nuevas formas de hacer política que solo buscan el like, el retuit y la viralidad. Esto es peligroso. El Estado debería producir los datos desde la veracidad, y la sociedad civil debe ser capaz de darles voz. La transparencia total mata los rumores y une al país en lugar de separarlo”, apuntó.

El exceso de datos es mejor que la falta, prefiero pecar que haya más que por no tenerlos

Antonio Díaz-Araujo, CEO de Unholster Chile

¿Cómo mejorar de cara al futuro electoral?

De cara a elecciones en los siguientes años, Díaz-Araujo expresó que la ONPE debe mejorar la entrega de datos con herramientas más acordes como archivos o apis.

“Esto va a permitir que uno se integre con ellos directamente y con un esquema de prueba de acceso a los datos antes de las elecciones que permita efectivamente modelar escenarios para evitar la difusión de cálculos erróneos, es decir; con el modelo donk usado en Chile o paridad hombre-mujer, pueblos originales o similares, el SERVEL en Chile fue muy proactivos en usar fórmulas de escenarios para que funcionaran y por lo tanto entregar une escenario de votación. Este tipo de testeo recomendaría a la ONPE”.

Además, el CEO afirmó que Perú debería tener una capacidad de prueba antes con los medios y así combatir las fake news. “Esto es teniendo una asociación muy poderosa con la institución pública que hace las elecciones y los medios de comunicación para efecto de verificar, que sea algo armónico".

Más transparencia significa matar todo tipo de rumores y también genera que la sociedad civil corrija errores

Antonio Díaz-Araujo, CEO de Unholster Chile

Finalmente, el CEO de Unholster destacó que nuestro país es “grande y rico”, pero falta mejorar respecto al conteo de votos, algo que las instituciones encargadas lo abordarán.

“No creo que la sociedad civil lo aguante en más de una elección. Creo que es un llamado de atención en Latinoamérica pues las elecciones son importantes hacerlas bien. Es clave una comunión entre el estado y la ciudadanía y medios de comunicación”, resaltó.