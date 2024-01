Abogado de Melissa Paredes aclara supuesta denuncia contra Anthony Aranda tras término de su relación

Hace unos días, Melissa Paredes anunció a través de sus redes sociales la separación con Anthony Aranda sin dar muchos detalles al respecto. Sin embargo, la actriz fue captada junto a su abogado por una seguidora en las instalaciones de la Fiscalía de Surco, dejando a más de uno sorprendidos. En esta nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE MELISSA PAREDES SOBRE UNA SUPUESTA DENUNCIA CONTRA ANTHONY ARANDA?

Luego de volverse viral una imagen que compartió la cuenta Instarándula de Samuel Suárez, el abogado Wilmer Arica no dudo en pronunciarse sobre este rumor, asegurando que toda esta información es totalmente falsa y no existe ninguna denuncia de por medio contra Anthony Aranda.

“A propósito de las especulaciones que se vienen ventilando en los medios de comunicación sobre una supuesta denuncia contra el señor Anthony Aranda, debo precisar y aclarar lo siguiente: Es falso que nuestra patrocinada Melissa Paredes haya interpuesto alguna denuncia contra el señor Anthony Aranda”, indica el comunicado que también compartió la modelo en sus redes sociales.

Asimismo, el letrado revelo el motivo por el cual se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía de Surco. “El motivo de habernos presentado ante la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco es a razón de una declaración testimonial que debía brindar nuestro cliente en relación a un tratamiento médico estético en calidad de testigo”, agregó.

¿CÓMO SURGIÓ EL RUMOR DE LA DENUNCIA CONTRA ANTHONY ARANDA?

Samuel Suárez, presentador del programa digital Instarándula, publicó algunas imágenes que una seguidora había enviado. En dichas fotografías se observa a Melissa Paredes junto a su abogado dentro de la Fiscalía de Surco despertando así las alarmas sobre una supuesta denuncia interpuesta a Aranda. “Samu, hola. Mira Melissa Paredes con su abogado Wilmer Arica en el edificio de la fiscalía de Surco y Barranco... No reconocí a Melissa, solo al abogado”, escribió la seguidora.

LA VEZ QUE MELISSA PAREDES HABLÓ SOBRE CONTRAER MATRIMONIO CON ANTHONY ARANDA

Hace poco, Melissa Paredes brindó una entrevista para el medio Infobae donde había descartado por el momento casarse con Anthony Aranda para solo dedicarse a su emprendimiento que tiene junto a él, pese a que en algún momento se mostraba ilusionada de realizar tal acto.

“En realidad no hemos visto nada porque queremos comprarnos un local primero, queremos expandirnos con la escuela de baile. A eso es lo que estamos apuntando ahorita. El matrimonio, si se da, se dará. Tal vez cuando se nos prenda el foco. Nosotros somos buenos para organizar cosas rápido, así que no tenemos problemas con eso (risas). Aparte sería un civil, que sería más sencillo, un religioso sería mucho más pomposo y demanda más trabajo. El civil sería algo más pequeño y lindo, pero por ahora no”, dijo en ese momento.

Por último, la actriz se pronunció sobre tener hijos con el bailarín, por lo que aclaró que dicho tema estaba “super postergado”. “La verdad no estamos pensando en eso. Como te digo, estamos enfocados en hacer que el negocio crezca, en tener un local propio, donde los chicos puedan estar ya, quizás más cómodos todavía. Abrir un segundo local, un tercer local. Más que todo eso. Ya después vendrán los hijos, no hay apuro tampoco. No creo en eso de que se te pase el tren, la vida es cuando tú quieras, cuando a ti se te dé la gana, no cuando a la sociedad diga”, mencionó.