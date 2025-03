En una nueva edición de ‘El Valor de la Verdad’, la invitada estelar fue nada menos que Shirley Arica. Este polémico personaje se refirió a diferentes temas en las preguntas que le hicieron y, como se esperaba, también mencionó a Reimond Manco, exfutbolista que actualmente se desempeña como analista del fútbol peruano en canales digitales. A continuación, te contaremos qué dijo la modelo y cómo reaccionó el popular ‘Rei’.

Así reaccionó Reimond Manco tras emitirse ‘El Valor de la Verdad’ con Shirley Arica

En la pregunta 14 del programa conducido por Beto Ortiz, Arica cómo contó cómo se dio el famoso ‘ampay’ cuando se le vio junto a Manco. Ella aseguró que lo ‘sembró’, es decir, todo fue preparado con el fin de exponer al exAlianza Lima ante las cámaras de un conocido programa farándula.

Ante esta situación, apenas terminó ‘El Valor de la Verdad’, en donde Shirley se llevó el premio mayor, Manco hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok para aclarar lo dicho por la controversial participante. “Me imagino que hablará lo que ha vivido antes, pero lo mío, en realidad, nunca tuve una relación con ella, no hay más de lo que pasó en el ‘ampay’ y lo que ella dijo. Entonces, a mí no me interesa lo que pueda contar. Yo estoy en otra nota, estoy tranquilo, así que hable lo que le dé la gana, pero que diga la verdad, nada más”, expresó Manco.

Asimismo, Reimond recalcó que que ya está en otra etapa de su vida, por lo que le restó interés al programa y a lo mencionado por Arica. “Estoy muy bien con mi familia, enfocado en otras cosas”.

Reimond Manco se refirió a su famoso 'ampay' con Shirley Arica. (Foto: captura de pantalla)

¿Por qué no se emitió la segunda vez de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’?

Lo que había sido anunciado para el sábado 23 de noviembre de 2019 como la emisión del episodio de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’, fue abruptamente cancelado. En su lugar, el público se encontró con una entrevista a Janet Barboza. Ante la confusión generada, Latina, el canal responsable de la transmisión en ese momento, emitió un comunicado aclarando que la promoción del episodio de Shirley Arica había sido un error, y que su emisión nunca estuvo realmente planeada.

En este contexto, Beto Ortiz, conductor del show, reveló que la decisión de no transmitir el segmento se debió a conflictos internos con el medio televisivo, especialmente con el Área de Deportes. Esto se produjo ya que Latina tenía los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Peruana de Fútbol, y las declaraciones de la modelo, que involucraban a algunos jugadores del equipo, generaron tensiones entre la cadena y la Federación Nacional.

“Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los debe hacer el canal. Yo produzco, ellos lo emiten cuando lo decidan”, señaló Beto en aquel entonces.

Cabe recordar que dicho episodio fue la segunda vez que Shirley Arica se sentaba en el sillón rojo. La primera vez ocurrió en el 2013.

Shirley Arica fue sometida a las preguntas del sillón rojo.

¿Qué más se sabe sobre el programa no emitido de ‘El Valor de la Verdad’ con Shirley Arica

El año pasado, Beto Ortiz reveló detalles sobre el episodio censurado a través de su programa “Beto a Saber”. En esa ocasión, comparó el episodio de Shirley Arica con el de Tilsa Lozano: “Aquel programa de El valor de la verdad con Shirley Arica, probablemente uno de los más espectaculares que conseguimos humildemente hacer (que se compara), creo yo, con el que hicimos con Tilsa Lozano, fue censurado”.

Además, enfatizó que el canal decidió no emitir ese capítulo, ya que en él se hacían revelaciones sobre la vida privada de varios futbolistas de la Bicolor. “En aquellos días, Latina era el canal de la Selección. Entonces, nos quedamos tirando cintura, nos quedamos con los crespos hechos, con las promociones al aire, la gente esperando, haciendo su canchita. ¿Qué pasó? El programa no se emitió. Nadie pudo ver ese programa, desapareció, fue borrado, los archivos de Latina lo borraron del mapa”, afirmó el periodista, según recoge RPP.