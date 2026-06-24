El debut goleador de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial 2026 no solo dejó postales históricas dentro de la cancha, sino también momentos inolvidables en las tribunas. Como era de esperarse, todas las miradas del mundo del internet estaban puestas sobre Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como IShowSpeed. El popular creador de contenido y fanático número uno del astro portugués desató la locura total tras el doblete de su ídolo frente a Uzbekistán.

El llanto y la locura de Speed en el primer gol de Cristiano

La tensión en el estadio se rompió cuando CR7 mandó el balón al fondo de la red para abrir el marcador. La reacción de Speed fue inmediata y dramática: el streamer rompió en llanto de la emoción y terminó colgado de la baranda de su sección, gritando el nombre del capitán luso.

🚨| BREAKING: SPEED JUMPS OUT OF HIS SUITE AFTER CRISTIANO RONALDO SCORES HIS FIRST GOAL OF THE WORLD CUP 🤯🤯🤯🐐 pic.twitter.com/nh3aR5Owuw — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 23, 2026

Fiel a su estilo hiperactivo, Speed no se quedó conforme con festejar solo; segundos después, comenzó a gesticular y a gritar a las tribunas contiguas, incitando a todo el estadio a iniciar una ola masiva para celebrar la anotación del “Bicho”.

Descontrol total: El segundo gol desata la euforia del streamer y su seriedad

Si el primer tanto generó lágrimas, el segundo gol de Cristiano Ronaldo llevó las cosas a un nivel completamente surrealista. Al concretarse el doblete frente a la escuadra de Uzbekistán, la locura de Speed se desató en un estallido de euforia que fue acompañada de una seriedad única diciéndole a su chat “Les dije, se los advertí. Esto pasaría”.

🚨| BREAKING: SPEED REACTS TO CRISTIANO RONALDO SCORING HIS SECOND GOAL AGAINST UZBEKISTAN 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/NaVjLZzJxF — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 23, 2026

Los videos de su transmisión en vivo y de los fanáticos que grabaron el momento desde otros ángulos ya inundan plataformas como TikTok y X (antes Twitter), acumulando millones de reproducciones en cuestión de minutos.

El Show de Speed en la Copa Mundial 2026

No es un secreto que Speed viaja por todo el planeta siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo, pero el escenario del Mundial 2026 ha maximizado su impacto mediático. Este nuevo clip se suma al historial de reacciones virales del streamer, consolidándolo como uno de los personajes más pintorescos y pasionales del torneo fuera de las canchas.

¿Qué sigue para Portugal? Con un Cristiano Ronaldo encendido y un Speed liderando el apoyo desde la grada, la selección portuguesa se perfila como uno de los equipos más seguidos (y virales) de esta cita mundialista.