Yaharia Plasencia, destacada cantante de salsa en el ámbito musical peruano, pronto se embarcará en una nueva aventura profesional cuando debute en la conducción de un programa de televisión. A continuación, te contamos dónde ejercerá como conductora y cuándo podremos verla regularmente en las pantallas de televisión.

¿CUÁNDO Y DÓNDE DEBUTARÁ YAHAIRA PLASENCIA COMO CONDUCTORA DE TV?

La mediática cantante fue elegida para ser la nueva conductora del magazine sabatino “Al sexto día” de Panamericana Televisión, en reemplazo de Mónica Cabrejos, quien durante cuatro años estuvo al frente del programa. La intérprete rimense debutaría en la conducción este sábado 3 de febrero a las 10 pm, según informó el Expreso.

De acuerdo con el mencionado diario, Yaharia Plasencia pasó por un arduo proceso de selección, donde compitió con Rocío Miranda, Viviana Rivasplata, Melissa Loza, Adriana Zubiate, Katty Villalobos, entre otras figuras de la farándula peruana. Sin embargo, al final Plasencia logró convencer a la producción que tiene la capacidad para afrontar la conducción de un programa de TV.

¿QUÉ DIJO MÓNICA CABREJOS SOBRE YAHARIA PLASENCIA AL FRENTE DE “AL SEXTO DÍA”?

La exconductora de “Al sexto día” reconoció el talento y potencial que tiene Yaharia Plasencia para desarrollarse en el ámbito profesional y decidió expresarle sus mejores deseos en el nuevo proyecto en el que incursionará. “Sé que eres una chica talentosa, emprendedora, que te vaya bien en esta nueva etapa”, manifestó.

¿POR QUÉ MONICA CABREJOS SE RETIRÓ DE “AL SEXTO DÍA”?

Según indicó la propia periodista, la decisión de partir del programa de Panamericana fue tomada por iniciativa propia, pues tiene en mente nuevos proyectos.

“Noviembre es el mes de las renovaciones, ya hubo una conversación y decisión tomada, pero no puedo decir más. […] Esta etapa del programa ha sido hermosa y solo ha sido un aprendizaje para mí, pero creo que todos tenemos derecho a seguir creciendo y cuando una deja de crecer tiene que volar”, comentó para el diario Trome.

“Me voy contenta y agradecida por la bendición de haber conducido durante más de cuatro años un programa, que ha sido un emblema para el periodismo peruano”, agregó. Por otro lado, no descartó volver a conducir un programa de televisión, pues no tiene nada concreto para este 2024.

¿QUÉ PLANES TIENE YAHAIRA PLASENCIA PARA ESTE 2024?

A inicios de este 2024, la salsera brindó una charla para la producción de América Espectáculos, dónde confesó que le gustaría incursionar conduciendo un programa de televisión, lo cual ya lo habría logrado tras anunciarse su participación en “Al sexto día”.

Sin embargo, además de hablar sobre la conducción de un programa, también señaló que le gustaría actuar y hacer otras cosas nuevas este año aunque no tenga mucho tiempo. “Me gustaría hacer otras cosas, pero esto (la carrera musical) también me tiene 24/7 (...) Sí se me da la oportunidad de hacer otra cosa, lo aceptaría con mucho gusto”, manifestó.

Además, se refirió a la aceptación del público con las canciones de cumbia, quienes le piden que cambie de género musical. Consultada por si se dedicará por completo a la cumbia, Plasencia dijo lo siguiente: “No para nada. Hay shows donde yo únicamente hago mis temas. (...) Pero hay otros show donde hago mix de grupos de cumbia, porque a la gente le gusta. Siempre es bueno variar”.