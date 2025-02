A solo unas pocas semanas de que Alejandra Baigorria y Said Palao celebren su esperada boda, después de varias especulaciones sobre posponer este compromiso y diversos cuestionamientos, la fecha del matrimonio y la lista de regalos fueron filtradas a través de un reconocido programa de espectáculos. En el listado, la pareja solicitan viajes, hospedajes y costosos tours, lo que ha causado polémica entre los internautas debido a los lujosos pedidos que ambos han realizado a sus invitados. Ante esto, la excombatiente optó por pronunciarse sobre esta controversial situación y dejó muy clara su posición. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO ES LA COSTOSA LISTA DE REGALOS DE BODA DE ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO?

Mediante el programa “Magaly TV La Firme”, se reveló que Alejandra Baigorria y Said Palao contraerán matrimonio el próximo 26 de abril de 2025. Aunque eso no es todo, ya que la pareja ha causado polémica en las redes sociales por la costosa lista de regalos que solicitan, a través de una aplicación, a sus invitados para su luna de miel. Por ello, la empresaria y el chico reality decidieron salir de lo convencional, como lo son los juegos de cubiertos, adornos para el hogar, vasos, electrodomésticos, entre otros, para solicitar como presentes lujosos tours, viajes y hospedajes.

Magaly Medina reveló que Alejandra Baigorria y Said Palao contraerán matrimonio el próximo 26 de abril de 2025.

El listado de regalos se viralizó rápidamente, y a través de la empresa encargada del evento se pudo conocer que la exchica reality y el deportista solicitaron que les regalen un día de spa en Milán, valorado en 80 dólares, o una cena frente a la Torre Eiffel, valorada en 150 dólares. Sin embargo, eso no es todo, ya que los novios desean pasar su luna de miel en el Medio Oriente, exactamente en un tour por Arabia Saudita a 300 dólares, pasar una noche en el hotel Alula Saudí a 500 dólares o una noche de bodas en uno de hoteles más lujosos del mundo como es el Hotel Shebara Arabia Saudita por 1.000 dólares, entre otros.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE LA COSTOSA LISTA DE REGALOS PARA SU BODA CON SAID PALAO?

Tras filtrarse la fecha y la lista de regalos de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, la empresaria salió a declarar al programa “Amor y Fuego” para dejar en claro ciertos puntos de este evento. La popular ‘gringa de Gamarra’ indicó que no está molesta por algunos detalles revelados de su boda, ya que es un personaje público y está expuesto a estas situaciones, por lo que confesó que no será motivo de cancelar su matrimonio con el ‘Samurái’, aunque sí evaluará si continua trabajando con la empresa organizadora.

“No me incomoda la verdad porque es algo que iba a terminar pasando. En realidad no me molesta, es una lista de regalos y todo el mundo puede pedir lo que le da la gana de regalo. (...) Voy a ver si voy a seguir trabajando con la página porque me parece extraño. Estoy viendo y averiguando como es que ha sido la filtración porque yo creo que ustedes, ni ningún programa va a pasar el logo de una empresa si no pagan, ya sabemos cómo es el negocio de la televisión. Estoy averiguando eso para saber qué ha pasado”, sostuvo la empresaria textil a dicho medio.

¿QUÉ OPINIÓN TIENE ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE GUTY CARRERA?

Primero que nada, es importante recordar que varios años atrás, Alejandra Baigorria presentó una demanda por maltrato físico y psicológico contra Guty Carrera, pero esto no llegó muy lejos y el modelo quedó inocente. Debido a que esta acusación dañó su imagen mediática, el chico reality posteriormente presentó una contrademanda, el cual tampoco prosperó.

Consultada por esta situación, la futura esposa de Said Palao mencionó que Guty Carrera no ha cambiado sus malos hábitos y más bien él continúa en su búsqueda de venganza. Debido a esto, la empresaria comentó sentir pena hacia el hijo de Edith Tapia, según recoge la radio Exitosa.

“Antes decía que fue el peor error de mi vida, pero hoy en día, me da pena, él me da pena. Me da pena porque veo un hombre lleno de carencias, sufrido, un hombre desorbitado, que, en vez de todas las oportunidades que ha tenido y poder ser visto de otra manera, la sigue embarrando por querer vengarse, según él, de mí”, declaró Baigorria.