El Grupo 5 es una de las agrupaciones de cumbia más icónicas y con más fanáticos en Perú. Sus canciones se han convertido en verdaderos himnos que sus fans no paran de cantar en sus conciertos, los cuales se dan casi siempre con un lleno total. A propósito de ello, en las últimas horas ha sido tendencia el particular comentario que hizo Marcelo Tinelli sobre la banda peruana de cumbia. Christian Yaipén, vocalista principal del grupo, se refirió a ello por Instagram.

La respuesta de Christian Yaipén a Marcelo Tinelli tras elogio del conductor al Grupo 5

Mientras conducía su programa en vivo, Tinelli no dudó en halagar al Grupo 5. “A mí me gusta el Grupo 5 de Perú, es tipo los Ángeles Azules. Me encanta”, señaló el famoso presentador argentino.

Milett Figueroa, modelo peruana y pareja de Tinelli, añadió: “En realidad me hubiera gustado traerlo acá, es como los Ángeles Azules, pero es muy muy bueno, espero que alguno lo haya escuchado”.

¿Qué dijo Christian Yaipén de los comentarios de Tinelli sobre el Grupo 5

Por medio de su cuenta de Instagram, Christian Yaipén publicó un emotivo mensaje en el que agradeció la distinción de Tinelli y le propuso una visita futura a su programa. “Marcelo Tinelli es una de esas personas que siempre admiré por su carisma en la conducción de programas y amor por la cumbia. Si repasamos YouTube, siempre invita a las bandas de cumbia de su país y del mundo”.

“Sin duda alguna sería un honor estar ahí compartiendo nuestra música como representantes del Perú junto a la gran @milett y con @marcelotinelli ¡Espero Dios nos junte pronto!”, agregó Yaipén.

Qué es el Grupo 5

El Grupo 5 es una banda peruana de cumbia y merengue formada en 1973 en Monsefú, Chiclayo. Sus líderes, actualmente, son los hermanos Yaipén, conformados por Elmer, Andy y Christian, hijos de Elmer Yaipén Uypán, cofundador junto a su hermano Víctor.

A causa de la obtención de diversos premios y otros varios discos de oro por sus producciones discográficas, el Grupo 5 es considerado como el Grupo de Oro del Perú. Es una de las orquestas que influenció la cumbia peruana norteña a finales de los años 1990, junto a Agua Marina y Armonía 10.

En 2020, la revista estadounidense Billboard lo incluyó en su lista “15 Peruvian Artists to Have on Your Radar” (15 artistas peruanos para tener en tu radar), y lo calificó como “uno de los grupos de cumbia más populares del Perú”.

