Después de semanas de rumores, titulares y especulaciones sobre su vida personal, Maju Mantilla decidió pronunciarse oficialmente. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la ex Miss Mundo 2004 abordó por primera vez la crisis matrimonial con su aún esposo, Gustavo Salcedo, y lamentó el daño que la exposición mediática ha causado en su imagen y entorno familiar.

La también conductora de televisión explicó por qué guardó silencio durante mucho tiempo y por qué decidió pronunciarse por fin. En su mensaje, Mantilla se mostró firme al rechazar las acusaciones, negar cualquier acto de violencia y defender su papel como madre frente a las críticas públicas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ MAJU MANTILLA DECIDIÓ ROMPER SU SILENCIO?

En su comunicado, Mantilla explicó que eligió mantenerse al margen hasta ahora por motivos legales. “Si no me he pronunciado antes ha sido a raíz de los acontecimientos que son de conocimiento público”, precisó, señalando que guardó silencio por la recomendación directa de sus abogados, según recoge Infobae.

Sin embargo, decidió romperlo al considerar que su imagen y la de su familia estaban siendo vulneradas. “Durante más de 15 días se ha manchado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo”, expresó. La modelo sostuvo que esta situación ha generado “un sinfín de agravios, insultos y calificativos” que afectaron su honra, reputación y condición de madre.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. (Foto: Redes sociales)

¿QUÉ DIJO SOBRE SU RELACIÓN ACTUAL SON GUSTAVO SALCEDO?

Maju Mantilla lamentó que la relación con el padre de sus hijos haya llegado a un punto de exposición pública. “Jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente no exista reciprocidad en ese aspecto”, afirmó.

Recordó que ambos habían intentado resolver sus diferencias de manera privada. “Hemos tenido conversaciones donde expresamos nuestros errores y entendía que lo habíamos resuelto mutuamente, en la esfera privada, como corresponde tratarse por el bienestar de nuestras familias e hijos”, añadió. También aclaró que su vínculo actual se limita al rol de padres y que cualquier proceso legal será tratado “únicamente por la vía judicial”.

¿QUÉ DIJO SOBRE LOS ACTOS DE VIOLENCIA ATRIBUIDOS A SU ESPOSO?

La exconductora fue enfática al deslindarse de los comportamientos violentos que se atribuyen a Salcedo. “Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente. La conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial, NO la comparto y mucho menos la he inducido como se afirma”, aseguró.

Además, enfatizó que las acusaciones en su contra serán respondidas formalmente. “No he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal”, recalcó la modelo.

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. (Foto: Redes sociales)

¿CÓMO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS SOBRE SU ROL DE MADRE?

Uno de los puntos más firmes de su mensaje fue la defensa de su maternidad. “Lo que me motiva a redactar este comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos”, afirmó.

Sostuvo que su prioridad es proteger a sus pequeños del daño mediático. “Estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque que los impacta emocionalmente”, explicó. Finalmente, advirtió que no tolerará más ataques: “Apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”.