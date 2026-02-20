¡Polémica total! Natalie Vértiz se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Yaco

En una reciente entrevista, Natalie Vértiz decidió hablar públicamente sobre los rumores que involucraban a su esposo, Yaco Eskenazi, con Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel. La modelo y conductora fue invitada al programa “Magaly TV La firme”, donde respondió sin rodeos a las preguntas de Magaly Medina en torno a las especulaciones que circularon en los últimos meses.

Como se recuerda, la versión tomó fuerza tras un audio difundido en el podcast Good Floro, en el que una usuaria anónima insinuó un supuesto romance oculto entre figuras de la televisión. Aunque no se mencionaron nombres, la descripción del tema hizo que las miradas apuntaron a Ethel y Yaco. A continuación, te contamos qué dijo Natalie Vértiz al respecto.

¿QUÉ DIJO NATALIE VÉRTIZ ANTE LOS RUMORES DE UNA SUPUESTA INFIDELIDAD DE SU ESPOSO?

La polémica se originó en noviembre pasado, cuando en el podcast Good Floro se difundió un audio en el que una oyente anónima afirmaba tener información sobre una presunta relación entre una conductora e hija de una reconocida presentadora con un animador casado. Aunque los nombres nunca fueron revelados, la descripción generó especulaciones inmediatas.

Tanto Yaco Eskenazi como Ethel Pozo negaron en su momento cualquier vínculo sentimental. Ahora, Natalie también marcó distancia frente a esa versión, dejando en claro que no le otorga credibilidad. Su actitud en la entrevista fue relajada y segura, evitando dramatizar el tema.

¿QUÉ DIJO NATALIE VÉRTIZ SOBRE EL NUEVO TRABAJO DE YACO ESKENAZI CON ETHEL POZO?

Lejos de mostrarse incómoda, Natalie Vértiz aseguró que no siente celos ni malestar por el hecho de que su esposo vuelva a compartir conducción con Ethel Pozo en el nuevo programa “La Granja VIP Perú”. La pregunta surgió en el set cuando Magaly Medina le consultó directamente si le generaba incomodidad verlos nuevamente juntos tras las especulaciones.

“¿Te causa alguito de cositas que vaya otra vez a trabajar con Ethel después de todo lo que se dijo?”, le preguntaron. Ante ello, la exreina de belleza respondió con serenidad: “No, para nada. De hecho, creo que mañana tienen fotos. Yo, la verdad, feliz de ver a Yaco trabajar, brillar”.

Con esas palabras, dejó claro que no da crédito a los rumores y que respalda plenamente el nuevo proyecto televisivo de su esposo, quien conducirá el reality bajo la señal de Panamericana TV, según informa La República.

¿QUÉ DIJO NATALIE VÉRTIZ SOBRE EL TALENTO Y EL MOMENTO PROFESIONAL DE YACO?

Más allá de la controversia, Natalie aprovechó la entrevista con Magaly para resaltar las cualidades profesionales de su esposo. Destacó especialmente el carisma que, según ella, lo caracteriza frente a las cámaras.

“Hay algo muy difícil de fingir en la televisión. Y eso de tener carisma, yo siento que él tiene un carisma enorme y que la gente lo quiere; quiere verlo en la pantalla”, sostuvo con convicción.

Además, celebró que Eskenazi haya sido convocado nuevamente a la conducción. “De verdad que yo feliz, agradecida de que lo hayan convocado nuevamente. Estoy feliz de que Yaco tenga un trabajo fijo. Sé que la va a romper”, expresó.

De esta manera, la modelo no solo descartó cualquier crisis matrimonial, sino que reafirmó su respaldo absoluto en esta nueva etapa televisiva.