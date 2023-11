¿Qué dijo Magaly Medina sobre una supuesta separación de su esposo?

Desde hace muchos años, Magaly Medina es una de las periodistas más polémicas del país debido a sus diferentes puntos de vista que ella brinda en su programa “Magaly Tv La Firme”. Sin embargo, ahora se encuentra en el ojo público por la supuesta separación con su esposo Alfredo Zambrano. Ante ello, la ‘Urraca’ salió en sus redes sociales para aclarar ciertos temas que sus seguidores le preguntaban.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE SU SEPARACIÓN CON ALFREDO ZAMBRANO?

Magaly Medina utilizó su Instagram para dejar en claro mediante una dinámica de preguntas y respuestas la supuesta ruptura con Alfredo Zambrano. La comunicadora se quedó sorprendida por todos los rumores que se vienen propalando en las redes sociales con respecto a su relación, por lo que afirmó que ambos están felices y preparándose para lo que será un año más de bodas en los próximos días.

“Hasta ahora no entiendo de dónde salen ese tipo de rumores que no tienen nada de cierto. Mi esposo y yo estamos contentos y próximos a celebrar nuestro séptimo aniversario de bodas, el 9 de diciembre”, publicó la figura de ATV.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL RUMOR DE SEPARACIÓN ENTRE MAGALY MEDINA Y ALFREDO ZAMBRANO?

Estas especulaciones empezaron debido a que fueron enviadas imágenes al portal ‘Instarándula’ donde se indicaba que ambos se encontraban separados en un evento taurino de Acho. “Magaly Medina saliendo de la hermosa tarde taurina. Fotos de Magaly y su esposo desde Acho, toda la corrida ha estado separada de su esposo”, decía el mensaje.

No obstante, el periodista de espectáculos Samuel Suárez desmintió dicho rumor de separación entre Medina y Zambrano, sosteniendo que fue el comentario de una seguidora más no del propio programa. “¿Cuál rumor? Vamos a aclarar un poquito para que entiendan este espacio de Instarándula. Las ratujas graban o mandan fotos con su percepción del momento, y una de las cosas que sacamos hoy día decía que estaban distanciados, pero fue el comentario de la ratuja, no significa que estén distanciados, porque obviamente no estarían yendo al mismo evento juntos”, expresó.

¿CUÁNDO SE CASARON MAGALY MEDINA Y ALFREDO ZAMBRANO?

Magaly Medina y Alfredo Zambrano contrajeron matrimonio por civil el pasado 9 de diciembre de 2016 en una lujosa y costosa ceremonia en La Molina. Dicho evento tuvo más de 500 invitados, entre ellos figuras del espectáculo como Rodrigo González, Renzo Costa, Brunella Horna, Jessica Newton, María Pía Copello, Beto Ortiz, entre otros.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ comunicó en marzo del 2021 el final de su relación amorosa, aunque la separación no duró mucho ya que en junio del mismo año la pareja confirmó su reconciliación. “Nos dimos cuenta que todavía teníamos ese sentimiento que nos hizo casarnos y que nos llevó a hacer una vida juntos”, reveló.