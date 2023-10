El lunes 4 de setiembre de 2023, “Bailando” debutó en Argentina con un rating altísimo que batió récord teniendo a Milett Figueroa como una de las principales competidoras del certamen más grande del país. La bella modelo peruana ha revolucionado el esquema de la decimoquinta edición del programa concurso, sobre todo, porque la vienen vinculando sentimentalmente con el célebre Marcelo Tinelli, y más aún luego de que aparentemente realizaron un viaje juntos. Conoce qué dijo sobre los rumores que la relacionan con el multifacético conductor de 63 años, y un supuesto romance entre ambos mientras comparten escenario en suelo albiceleste.

“BAILANDO” 2023: ¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA SOBRE LOS RUMORES QUE LA VINCULAN SENTIMENTALMENTE CON MARCELO TINELLI?

La participación de Milett Figueroa en “Bailando” 2023 viene dando la hora en la farándula argentina con unos incisivos periodistas y miembros del jurado como Moria Casán que creen en el romance nacido entre la modelo peruana y Marcelo Tinelli.

Entre coqueteos, miradas cómplices y sonrisas que hacen sospechar de un enamoramiento a la vista, tanto la también actriz y cantante oriunda del distrito limeño de Lince como el conductor del exitoso programa concurso, son vinculados sentimentalmente noche a noche pese a los 32 años de diferencia, y ahora último con mayor énfasis luego de conocerse que habrían viajado juntos a Uruguay.

Ante lo expuesto, Milett Figueroa decidió dar la cara desde Argentina donde aún continúa en competencia, y responder algunas incógnitas para “Amor y Fuego” de Willax en Perú acerca de los rumores que prácticamente afirman que es pareja del presentador de “Bailando” 2023.

“Ha salido una información ahí que no es verídica, porque la verdad que yo he estado en un lado y Marcelo en otro lado”, dijo la modelo peruana de 31 años acerca del presunto viaje que habrían realizado juntos a Uruguay, y por lo cual “me encantaría saber quién está informando esas cosas porque no dan nombres, simplemente dicen relación confirmada”, “pero nadie ha confirmado nada, ni se toman la atribución de poder decir yo lo digo”.

Apelando a su sinceridad, ‘Peluchín’ le pidió detalles a Milett Figueroa sobre el rumor puntual deslizado por la periodista Mercedes Ninci, quien aseguró que junto a Marcelo Tinelli estuvieron de “luna de miel” en Uruguay, contestando lo siguiente:

- “Yo estuve en Montevideo y él estuvo en Punta del Este, no es el mismo lugar”

Visiblemente incómoda, la concursante de “Bailando” 2023 en Argentina, no dudó en desmentir las versiones que la vinculan sentimentalmente con el conductor del certamen más grande del país, agregando además con respecto al supuesto viaje juntos que “estuve en Montevideo, me fui a conocer, tengo una amiga que tiene familia allá y justo este fin de semana es largo (por el Día de la Madre)”.

¿MILETT FIGUEROA CONSIDERA QUE LA ESTÁN PERJUDICANDO POR VINCULARLA SENTIMENTALMENTE CON MARCELO TINELLI?

El aparente romance protagonizado por Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en “Bailando” 2023, sigue causando revuelo mediático, pero por primera vez la modelo peruana salió al frente para desmentirlo públicamente, y manifestar también que se siente afectada.

Para las cámaras del magazine periodístico llamado LAM que emite América TV, dijo textualmente que “me están perjudicando en mi trabajo” ya que “el jurado puede pensar que me estoy comportando como una diva”, en virtud al idilio que estarían viviendo juntos, y las especulaciones sobre el viaje a Uruguay.

“El amor no se oculta”, sentenció Milett Figueroa acerca de su estado actual, y de paso confirmó que por el momento está “soltera”, y “cuando hayan noticias les podré informar”.

Cabe resaltar, que actualmente la modelo peruana de 31 años todavía continúa en carrera en “Bailando” 2023, pero entró a una etapa comprometedora como es la sentencia.

DÍAS, HORA Y TRANSMISIÓN DE “BAILANDO” 2023 PARA VER A MILETT FIGUEROA EN ARGENTINA

Desde Perú, los medios de prensa y fans están siguiendo muy de cerca la participación de Milett Figueroa en el “Bailando” 2023 que conduce Marcelo Tinelli.

A partir de las 22 horas argentinas (8 p.m. / Hora de Perú), y de lunes a viernes, la señal de América TV transmite todas las galas del certamen que podría coronar a la actriz, modelo y cantante limeña que ya sabe lo que es ganar una competición de esta importancia.