El regreso de los padres de Alejandra Baigorria a Lima, luego de acompañarla en una importante premiación en España por su faceta empresarial, no pasó desapercibido y estuvo rodeado de gran expectativa mediática en el aeropuerto Jorge Chávez. Si bien el viaje tuvo como eje principal celebrar el reconocimiento internacional de la popular “Gringa de Gamarra”, la atención de la prensa se centró en la tensa situación sentimental que atraviesa la modelo tras los rumores de una presunta traición por parte de su esposo Said Palao en Argentina. En ese contexto, las cámaras abordaron a los progenitores de la influencer en busca de respuestas, donde Sergio ‘Cheky’ Baigorria se animó a dar una opinión que dejó sorprendidos a muchos por su particular neutralidad frente al escándalo que involucra a su yerno. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPUESTA DIO EL PADRE DE ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE SAID PALAO?

Durante su salida del aeropuerto, Sergio ‘Cheky’ Baigorria fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ que le consultaron directamente por la supuesta infidelidad de Said Palao.

Aunque en un inicio destacó sentirse orgulloso por el reconocimiento que su hija obtuvo en España como empresaria, evitó profundizar en el tema sentimental. Ante la insistencia, dejó en claro su posición con una frase que generó reacciones: “En problema de dos, el tercero es chismoso o es figureti”. Con estas palabras, el también alcalde de Chaclacayo marcó distancia y evidenció que no desea involucrarse en la relación de la pareja.

¿SAID PALAO ACOMPAÑÓ A LA FAMILIA EN SU RETORNO DESDE ESPAÑA?

Otra de las dudas planteadas por el programa de espectáculos estuvo relacionada con la posible presencia de Said Palao en el viaje de regreso a Lima, pues se sabe que el modelo también estuvo presente en la travesía por España.

Frente a esta duda, el padre de Alejandra Baigorria respondió de forma directa y sin rodeos, negando cualquier vínculo en ese trayecto. “Solo estuve con mis dos hijos, nada más”, afirmó con seriedad, descartando que el chico reality haya compartido el retorno desde Europa.

¿CÓMO REACCIONÓ LA MADRE DE ALEJANDRA BAIGORRIA ANTE LAS PREGUNTAS SOBRE SU YERNO?

Por su parte, Verónica Alcalá fue interceptada por las cámaras del mismo programa, pero su reacción fue totalmente distinta. A pesar de que era la primera vez que se le consultaba públicamente sobre la controversia que involucra a Said Palao, decidió no emitir ningún comentario. Sin detenerse a responder, optó por retirarse rápidamente del lugar y dirigirse a su vehículo, ignorando las preguntas. Su actitud reflejó una clara intención de mantenerse al margen de la situación y evitar cualquier declaración sobre su yerno, según informa La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los involucrados, Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodu y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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