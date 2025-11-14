El Estadio Nacional de Lima se convierte en el epicentro de la expectativa por los tres conciertos que ofrecerá Shakira en los próximos días, luego de que su presentación programada para febrero quedara suspendida por motivos de salud.

Con miles de fanáticos acampando en los alrededores y una producción que promete un recorrido completo por la carrera de la cantante, la capital se prepara para tres noches de intensidad musical. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS CONCIERTOS DE SHAKIRA EN LIMA?

Las funciones están previstas para los días 15, 16 y 18 de noviembre. Las tres presentaciones se llevarán a cabo en el Estadio Nacional, ubicado en la avenida José Díaz, uno de los recintos más importantes de la capital.

De acuerdo con la programación oficial, cada show comenzará a las 9:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Shakira ofrecerá tres conciertos en el Estado Nacional de Lima los días 15, 16 y 18 de noviembre. (Foto: Instagram)

¿CÓMO ESTARÁ COMPUESTO EL SETLIST DE LA GIRA ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR’?

El repertorio reúne tanto sus éxitos más emblemáticos como sus producciones recientes, formando un recorrido que abarca varias etapas de su carrera. El orden parafraseado del setlist es el siguiente:

La fuerte

Girl Like Me

Las de la intuición / Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to you / Loca

Soltera

Cómo dónde y cuándo

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Poem to a horse

Objection

Suerte

Waka Waka (Esto es África)

La expectativa es alta entre los seguidores peruanos, quienes tendrán una nueva oportunidad para disfrutar del espectáculo de una de las figuras más importantes de la música global en el Estadio Nacional de Lima.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBO SEGUIR PARA ASISTIR AL CONCIERTO DE SHAKIRA?

La organización del evento ha difundido una serie de sugerencias para garantizar una experiencia segura y sin inconvenientes:

Se aconseja llegar con anticipación, lo que ayudará a evitar largas filas y demoras ocasionadas por el tráfico.

Es importante llevar la entrada en formato físico o digital, preferiblemente descargada en el teléfono para acelerar el proceso de revisión.

No se permitirá el ingreso de artículos restringidos como palos de selfie, bebidas en lata o botella, encendedores, cámaras profesionales o paraguas.

Debido a los cierres viales alrededor del recinto, se sugiere optar por taxis de aplicativo o transporte público para facilitar la llegada.

Para mayor comodidad, se recomienda usar ropa fresca, aplicarse bloqueador e hidratarse, sobre todo quienes estén en zonas de campo.

Shakira es una cantante, compositora, productora, bailarina, multinstrumentista, empresaria y actriz colombiana. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

¿PARTICIPARÁN MÚSICOS PERUANOS DURANTE LOS CONCIERTOS DE SHAKIRA?

Sí. La artista pidió expresamente contar con la Orquesta Filarmónica de Lima. La agrupación aceptó inmediatamente y ofrecerá un ensamble de cuerdas que acompañará una versión sinfónica especial de uno de los temas más emotivos del repertorio de la cantante.

¿CUÁNDO LLEGA SHAKIRA A LIMA Y CÓMO SE PREPARA LA CIUDAD PARA SUS SHOWS?

Shakira aterriza en Lima este viernes 14 de noviembre, tras varios meses de expectativa generada por la cancelación de su concierto de febrero. Su equipo técnico ya había llegado a inicios de semana para afinar la logística de las presentaciones.

Mientras tanto, grupos de seguidores instalaron carpas en los exteriores del Estadio Nacional con la intención de conseguir posiciones privilegiadas, creando un ambiente festivo desde el día previo a las funciones, según informa radio Exitosa.