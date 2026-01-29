¡Confirmado y con emoción a flor de piel! El miércoles 28 de enero, Macarius, famoso streamer peruano, apareció como invitado en el espacio digital ‘La Manada’, producción que acaba de sumar a Suheyn Cipriani a su elenco. La sorpresa llegó al cierre del episodio: el creador de contenido preparó un gesto romántico inesperado y dedicó una serenata que dejó a la modelo visiblemente conmovida, sellando el momento con aplausos y sonrisas.

¡Sorpresa total! Macarius detiene el programa y le pide ser su novia a Suheyn Cipriani: “Hemos pasado por muchas cosas”

Al inicio del episodio, Diego Aguilar Carbajal, más conocido como Macarius, se presentó en el espacio para conversar con total sinceridad sobre su vínculo sentimental. Sin rodeos, relató cómo fue el primer encuentro con la modelo, en medio de los rumores que los relacionan desde comienzos de enero.

Vale recordar que, hace algunas semanas, durante una de las transmisiones en Kick del creador de contenido, se pudo observar un momento íntimo entre ambos, ya que fueron captados besándose a través del reflejo en un espejo.

Tras relatar varios pasajes de su relación con Suheyn Cipriani, Macarius anunció que había preparado algo especial para ella, momento en el que apareció una banda de mariachis. Además, el influencer le entregó un ramo de rosas, y la modelo no logró disimular la emoción que le provocó el gesto.

¿Cómo fue la declaración de amor de Macarius?

“Me he dado cuenta de que eres una chica maravillosa, eres una chica muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo. Has entrado como un balazo en mi corazón. He venido a Lima por ti”, dijo emocionado Macarius.

“Obviamente sí, pero quiero decirte algo igual. Eres maravilloso, te admiro mucho, eres un chico increíble yeres la mejor persona que podría estar a mi lado”, respondió Cipriani.

¿Quién es Macarius?

Macarius es el seudónimo con el que se conoce a Diego Aguilar Carbajal, un creador de contenido y streamer peruano que se ha hecho popular por sus transmisiones en plataformas digitales, donde comparte desde gameplay y charlas hasta momentos personales que generan conversación entre sus seguidores. Su estilo directo y su presencia constante en redes le han permitido construir una comunidad amplia, convirtiéndolo en una figura reconocida dentro del entretenimiento en línea en el país.