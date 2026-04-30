Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Más allá de las costas de Tempest, Rimuru se enfrenta a una leyenda sumergida que desafía su poder. Una odisea visualmente deslumbrante donde la lealtad se pone a prueba y un giro inesperado en las profundidades del océano cambiará para siempre el destino de los monstruos. (Foto: Sony)
Más allá de las costas de Tempest, Rimuru se enfrenta a una leyenda sumergida que desafía su poder. Una odisea visualmente deslumbrante donde la lealtad se pone a prueba y un giro inesperado en las profundidades del océano cambiará para siempre el destino de los monstruos. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

La espera ha terminado y Rimuru Tempest vuelve a la gran pantalla con “That time i got reincarnated as a Slime - La película: Lágrimas del Mar Celeste”. En esta ocasión, la trama nos aleja de las fronteras de Jura para sumergirnos en una odisea costera que mezcla la diplomacia fantástica con una leyenda antigua que amenaza con consumir los océanos. Lo que comienza como una misión de exploración se convierte rápidamente en una carrera contra el destino, donde el carisma de Rimuru será puesto a prueba frente a fuerzas que no responden a la lógica del mundo terrestre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.