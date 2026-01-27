El icónico antihéroe del cine vuelve a la pantalla grande con una reinterpretación tan salvaje como actual. “The Toxic Avenger”, dirigida por Macon Blair, propone una nueva lectura del clásico de culto, combinando acción desbordada, humor negro y una afilada crítica social. La película llegará a los cines este 05 de febrero, prometiendo convertirse en uno de los estrenos más comentados del inicio de año.
Tráiler oficial
¿De qué trata “The Toxic Avenger”?
La trama sigue a Winston Gooze, un conserje oprimido y subestimado cuya vida cambia de forma irreversible tras sufrir un devastador accidente tóxico. El incidente lo transforma en algo más que un sobreviviente: nace una nueva clase de héroe, The Toxic Avenger.
Convertido ahora en Toxie, Winston deja atrás su condición de marginado para enfrentarse a un sistema corrupto que amenaza con destruir su comunidad desde dentro. En un mundo dominado por la codicia y el abuso de poder, la justicia adopta una forma brutal, grotesca y absolutamente necesaria.
Ya como el Vengador Tóxico, Winston se enfrenta a despiadados magnates corporativos y fuerzas corruptas que no solo ponen en peligro su ciudad, sino también aquello que más ama: su hijo, sus amigos y su hogar. La película construye un universo donde la desigualdad y la impunidad son el verdadero villano, y donde la violencia estilizada funciona como una respuesta desesperada ante un sistema podrido.
Porque cuando todo está contaminado, la justicia no puede ser limpia. Tiene que ser radiactiva.
Lista de actores y personajes
- Peter Dinklage como Winston Gooze / The Toxic Avenger (voz)
- Luisa Guerreiro como The Toxic Avenger / Toxie
- Jacob Tremblay como Wade
- Taylor Paige como JJ Doherty
- Kevin Bacon como Bob Garbinger
- Elijah Wood como Fritz Garbinger
- Sarah Niles como la alcaldesa Togar
- Julia Davis como Kissy Sturmevan
- Julian Kosovo como Budd Berserk
- Jonny Coyne como Thad Barkabus
Ficha técnica de “The Toxic Avenger”
- Título original: “The Toxic Avenger”
- Dirección: Macon Blair
- Género: Acción, comedia negra, superhéroes
- Duración: No confirmada
- País: Estados Unidos
- Idioma: Inglés
- Estreno en cines: 05 de febrero
- Protagonistas:
- Peter Dinklage
- Luisa Guerreiro
- Jacob Tremblay
- Taylor Paige
- Kevin Bacon
- Elijah Wood
- Personaje principal: Winston Gooze / The Toxic Avenger (Toxie)