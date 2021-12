Con el objetivo de impulsar en turismo interno, el Gobierno de Pedro Castillo ha decidido decretar días no laborables tanto en Navidad como Año Nuevo. Aquí te vamos a contar todos los detalles al respecto.

Feriados y días no laborales en diciembre 2021

Como ya se sabe, el sábado 25 de diciembre es feriado por Navidad. Esto sucede todos los años.

Pero habrá más días de descanso. El Gobierno decretó las fechas viernes 24 y lunes 27 de diciembre como días no laborables. De esta forma, se genera un primer fin de semana largo por la fiesta en la que se celebra el nacimiento de Jesucristo.

Feriados y días no laborables en enero 2022

Para enero, el Gobierno también ha declarado nuevos días no laborables de tal forma de armar un fin de semana largo para las fiestas de Año Nuevo 2022.

De esta forma, serán días no laborables el viernes 31 de diciembre y el lunes 3 de enero.

Días no laborables: ¿a quiénes beneficia?

El beneficio de los días no laborables está dirigido principalmente al sector público. Es decir, todas aquellas personas que trabajen en el Estado, no laborarán los días indicados. Las horas no trabajadas deben ser devueltas máximo en 10 días posteriores o cuando lo establezca cada entidad pública.

¿Qué pasa en el sector privado? Las empresas tienen la opción de acogerse, pero no están obligadas. Si lo hacen, deben llegar a un acuerdo con el colaborador para la devolución de las horas no trabajadas.

