Gian Marco resaltó lo que significa el productor Emilio Estefan en su vida. “Emilio me abrió las puertas de sus oficinas cuando yo había dejado todo acá: trabajo, conciertos, televisión. Todo me estaba yendo bien, pero no quería tocar en La Estación de Barranco toda mi vida. Y no porque no fuera bonito, extraño tocar en ese lugar, toqué todos los viernes, durante diez años”. (Foto: Difusión)