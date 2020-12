El 2020 nos ha dejado muchas lecciones al mundo y sin duda, las personas del signo Piscis han entendido a la perfección todos estos cambios, así que a lo largo del 2021 tendrá que tomar muchas decisiones para que pueda alcanzar el éxito y esto será gracias a su creatividad e imaginación.

Seguirás adelante y continuarás lo que comenzaste el año anterior, combinando la inspiración, la creación, la técnica y el orden para llegar hasta la cima. Pero tus energías te ayudarán a salir adelante y cuando te sientas estancado encontrarás la guía para avanzar.

Tendrás muchos meses prósperos en el trabajo, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre. Durante los otros meses tendrás que combatir la adversidad. También habrá algunas oportunidades financieras disponibles para ti.

Para saber más sobre las predicciones en salud, dinero y amor para las personas del signo Piscis en este 2021, El Comercio conversó con la vidente Carmen Briceño, quien nos dio más alcances sobre lo que puede esperar para tu signo, así que presta atención y toma nota de las indicaciones de la especialista para iniciar un nuevo año cargado de energías positivas.

HORÓSCOPO 2021 PARA PISCIS (19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO)

Signo mutable de Agua, regente Tradicional: Júpiter, regente Moderno: Neptuno.

Palabra clave: El Renacer.

Los sensibles nativos de Piscis vivirán un 2021 con un cúmulo de situaciones casi todas favorables. Todos los asuntos pueden mejorar, tanto en el plano personal como en el material. Será un año favorable para realizar viajes, para ocuparse de la salud, para solucionar temas legales, para realizar planes de emprendimiento y para encontrar un camino espiritual. Busca la inspiración necesaria para la creación de una obra, ya sea música, literatura o arte.

SALUD

No tomes en exceso. Cuidado con el uso indiscriminado de medicamentos. Malestares por el exceso de trabajo producirá molestias y fatiga generales.

DINERO

En este lapso, estarán en condiciones de consolidar un crecimiento monetario, se verá favorecida la expansión y el desarrollo. Se resolverán viejos problemas. Aparecerán oportunidades nuevas de negocio. Durante los primeros seis meses del año pueden existir propuestas económicas de trascendencia y una notable capacidad e intuición para realizar inversiones. Contarás con la lucidez mental y la adaptabilidad necesarias que lleves una cierta prosperidad en beneficio del ámbito familiar.

AMOR

La balanza emocional se desequilibrará un poco a mediados de año, pero pronto estarás seguro de lo que deseas en el amor. Buenas energías, canaliza tus pasiones. Disfrutarás de momentos especiales. Compromisos que deberás cumplir en el amor. Reuniones con mucha alegría en fechas especiales.

Las parejas aclaran una situación en casa, evita decir cosas de las que no estás seguro para no lastimar a tu pareja. No pongas a la otra persona entre la espada y la pared, deberás tomar decisiones importantes.

Los solteros experimentarán cambios y transformaciones en una situación económica, les afectará emocionalmente. El retorno de un viejo amor.

