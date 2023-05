Los habitantes de México ya están disfrutando de uno de los eventos más populares de compras por Internet: Hot Sale 2023. Para esta edición, la cual ha creado mucha expectativa, se vienen presentando ofertas más tentadoras que el año pasado y más variedad en cuanto a productos. A continuación, te contamos todos los detalles que debes tener en cuenta.

Hot Sale 2023 en México: cuándo es

El Hot Sale 2023 comenzó el último 29 de mayo y finalizará 6 de junio. En total serán nueve días en donde podrás aprovechar los mejores precios. Tendrán varias opciones en cuanto a marcas y productos.

Hot Sale 2023: qué marcas participan en el evento

Puma

Adidas

Aeromexico

Samsung

Telecel

Comex

Colgate

Avon

HP

Andrea

Lacoste

Charly

Bait

Bershka

Unicef

Ben & Frank

Crocs

Calvin Klein

Under Armor

Best Day

Bizzarro

Levi’s

Lenovo

EDASI F1

Sony

Estafeta

CocaCola En tu Hogar

Vasconia Brands

Super Colchones

Viva Aerobús

Oster

Shein, entre otras.

Hot Sale 2023 en México: qué tiendas formarán parte

Amazon

Mercado Libre

Linio

Coppel

PayPal

Super Farmacia

Cyber Puerta

Chedraui

Xiaomi

The Home Depot

Adidas

American Eagle

Kavak

Sam`s Club

Farmacias del Ahorro

Bodega Aurrera

Sears

Devlyn

Walmart

Atlas

Samsung

Ray Ban

Sanborns

Puma

Nike

Luuna

Elektra

Dico

Petco

Costco

Charly

Office Depot

Motorola

Purina

Radio Shack

Bershka

La Europea

Lumen

Smart Fit

ADO

Ebay

Librerías Gandhi

Despegar

Reevok

Best Day

Calvin Klein

Liverpool

H&M

Sony

Shein

Sally Beuty

Hot Sale 2023 en México: cómo evitar estafas al comprar por Internet

Sin embargo, cabe mencionar que las estafas y robos virtuales son también muy comunes durante este tipo de eventos por Internet, por lo que es necesario que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de situaciones.

Cuida tu información personal. Hay que tener mucho cuidado al momento de compartir tu información personal o bancaria, ya que muchas páginas falsas se dedican a recaudar este tipo de información. Por esto es importante que revises minuciosamente la página antes de dar cualquier dato, tanto personal, como bancario. Las páginas web seguras empiezan con https y tienen un candado en la barra de direcciones. Ojo aquí: siempre hay que cerciorarse que la página no sea clonada y sea la oficial.

Cuida tu dinero. Si compras algo en línea es muy importante que no realices grandes transacciones de dinero si no estas seguro o no conoces bien al vendedor, lo mejor es darle una revisada a la página y ver que cumpla los requisitos, ver reseñas, calificaciones y todo lo necesario antes de realizar una compra grande, o bien puedes utilizar alguna plataforma de pagos segura como lo es paypal en donde puedes pedir un reembolso si termina siendo una página falsa y si tu estas vendiendo es revisar que tengas el dinero en tu cuenta antes de entregar o mandar un paquete ya que te pueden mandar transferencias falsas o cheques sin fondo.

Compara los precios en otras páginas. Si bien hay gran variedad de páginas y precios, si una oferta se ve demasiado buena para ser cierto y no está en una página conocida, puede que ser que se trate de una estafa. Por otro lado, si la oferta te llega por medio de correo electrónico y te dirige a una página extraña, hay que tener mucho cuidado. Es muy importante antes de realizar una compra de impulso por que sale muy “barato” y darte el tiempo para comparar precios y buscarlos en diversos sitios. Siempre es importante confiar en tu sentido común, si algo no te cuadra no te arriesgues.

Revisa a la empresa. Si no habías escuchado de la empresa, o simplemente no la conoces, investiga a tu buscador de preferencia; si esa empresa ha cometido fraude posiblemente alguien ya se haya quejado, o puedes preguntar en algún foro de redes sociales, si alguien ha comprado y así asegurarte que no te vayan a hacer fraude o robar tu información personal.

Si te han cometido un fraude o estafa en una página denuncialo. Si desgraciadamente has sido víctima de un fraude, pero lograste recuperar tu inversión de vuelta, aún así es vital que denuncies la página, mínimo dejando una reseña negativa sobre tu experiencia, ya que si bien tú lograste solucionarlo, podrías ayudar a que alguien más no caiga en la misma estafa.

