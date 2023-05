El último 29 de mayo fue un día especial para Maribel Guardia, pues festejó su cumpleaños. Sin embargo, esta celebración no pudo ser igual de alegre que otros años por la ausencia de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el último 9 de abril a los 27 años, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Pese no estar presente su hijo, Guardia decidió dedicarle una sentida publicación en sus redes sociales. La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram con emotivas fotografías familiares y de fondo la canción “Si me pides” de Julián Figueroa.

“Hace casi un año celebrando mi cumpleaños, Dios ¿Cómo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra.Estoy colgada de la mano de Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. Se que Julián habita en el corazón de Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante, pero estas fechas me parten el corazón”, escribió Maribel en la mencionada publicación.

Qué dice la canción de Julián Figueroa que utilizó Maribel Guardia





Si me pides- Julián Figueroa





Julián Figueroa murió: ¿cuál fue el sentido mensaje que publicó en su último post en Instagram

La última publicación de Instagram realizada por Figueroa hizo hincapié al fallecimiento de su padre, Joan Sebastián. Luego de cumplirse de 8 años de su partida, el cantante y actor le hizo un emotivo homenaje.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, dice la publicación de Julián.

Asimismo, el mensaje prosigue: “Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁAl demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

