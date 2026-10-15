Por Redacción EC

Como cada año, este 15 de octubre se celebra el que tiene como propósito promover el lavado de manos con jabón como una forma fácil, eficaz y asequible de prevenir enfermedades y salvar vidas.

Desde que la pandemia de la COVID-19 se extendió por todo el mundo, el lavado de manos se volvió fundamental para la lucha contra las enfermedades y cualquier enfermedad infecciosa, por lo que el Día Mundial del Lavado de Manos tomó un lugar importante.

Sin embargo, 3 de cada 10 personas en todo el no tienen instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en el hogar. Esta situación es aún peor en los países menos desarrollados, con más de 6 de cada 10 personas sin acceso a la higiene de manos básica.

Fue en el 2008, la primera vez que se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos, y desde entonces se conmemora la fecha para concientizar sobre el lavado de manos, construir lavaderos y sistemas caseros de tipo ‘tippy tap’, según indica .

El correcto y constante lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas que promueve el Minsa en las instituciones educativas del país. (Foto: Minsa)
El correcto y constante lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas que promueve el Minsa en las instituciones educativas del país. (Foto: Minsa)

Asimismo, la continúa trabajando para generar y compartir conocimientos con el fin de fomentar el lavado de manos, además de crear un compromiso político e impulsar acciones para promover la higiene de manos a nivel local, nacional e internacional.

Los 5 pasos para lavarse las manos de manera correcta

La OMS nos recomienda lavarnos las manos de la siguiente manera:

  • Mojar: Lo primero es mojarse bien las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), luego debemos cerrar el grifo para empezar a enjabonarlas.
  • Frotar: Comienza a frotar las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frota la espuma por la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.
  • Restregar: Debes permanecer realizando los mismos movimientos durante al menos 20 segundos. La OMS recomienda tararear dos veces la canción “Feliz Cumpleaños” para saber el momento para detenerse.
  • Enjuagar: Abre el grifo y enjuaga bien las manos con agua corriente limpia.
  • Sécalas con una toalla limpia o al aire libre.