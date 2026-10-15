Como cada año, este 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos que tiene como propósito promover el lavado de manos con jabón como una forma fácil, eficaz y asequible de prevenir enfermedades y salvar vidas.

Desde que la pandemia de la COVID-19 se extendió por todo el mundo, el lavado de manos se volvió fundamental para la lucha contra las enfermedades y cualquier enfermedad infecciosa, por lo que el Día Mundial del Lavado de Manos tomó un lugar importante.

Sin embargo, 3 de cada 10 personas en todo el no tienen instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en el hogar. Esta situación es aún peor en los países menos desarrollados, con más de 6 de cada 10 personas sin acceso a la higiene de manos básica.

Fue en el 2008, la primera vez que se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos, y desde entonces se conmemora la fecha para concientizar sobre el lavado de manos, construir lavaderos y sistemas caseros de tipo ‘tippy tap’, según indica iagua.

El correcto y constante lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas que promueve el Minsa en las instituciones educativas del país. (Foto: Minsa)

Asimismo, la Asociación Mundial para el Lavado de Manos continúa trabajando para generar y compartir conocimientos con el fin de fomentar el lavado de manos, además de crear un compromiso político e impulsar acciones para promover la higiene de manos a nivel local, nacional e internacional.

Los 5 pasos para lavarse las manos de manera correcta

La OMS nos recomienda lavarnos las manos de la siguiente manera: