Tras haber completado con éxito el histórico sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, la misión Artemis II ha iniciado su viaje de retorno, dejando a su paso imágenes que ya forman parte de la memoria visual de la humanidad. La NASA ha compartido registros impactantes que muestran la silueta de la nave Orion recortada contra el abismo lunar y la lejana curvatura de la Tierra, capturando la esencia de una odisea que ha llevado a cuatro tripulantes más lejos de sus hogares de lo que cualquier ser humano ha estado jamás. Mientras la cápsula atraviesa el vacío en dirección al Océano Pacífico, estas fotografías se han vuelto un fenómeno global, recordándonos que el sueño de explorar el espacio profundo no solo es posible, sino que está sucediendo ahora mismo frente a nuestros ojos.

¿CÓMO LUCE ARTEMIS II DESDE EL ESPACIO?

Al inicio de la misión, la NASA difundió una fotografía que muestra una vista parcial de la Tierra desde gran altura, en la que también se distingue una sección del vehículo Orion, específicamente el componente de servicio que garantiza la energía y el movimiento de la cápsula.

El comandante Reid Wiseman relató conmovido que, desde su posición, era posible distinguir con claridad el curso de los ríos y la formación de grandes tormentas sobre la superficie terrestre, subrayando la fragilidad y belleza de nuestro hogar.

La NASA muestra lo que vieron los astronautas de Artemis II rumbo a la Luna | Foto: NASA

¿CÓMO ES LA RUTINA DE LOS ASTRONAUTAS DENTRO DE LA NAVE?

La rutina de Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen durante sus días en la nave, equilibra el trabajo técnico con el bienestar físico. Dedican varias horas al monitoreo de sistemas, mientras que también cumplen con periodos de sueño y ejercicios diarios.

Para evitar que sus cuerpos se debiliten por la falta de gravedad, el equipo dedica media hora cada día a ejercicios de fuerza con un aparato especializado que simula movimientos de remo y levantamiento de pesas. En cuanto a sus necesidades básicas, los viajeros se alimentan con productos deshidratados como pastas con queso o cortes de carne que preparan mezclándolos con agua líquida, según informa La República.

Working up an appetite!



As @AstroVicGlover gets in his exercise for the day, @Astro_Jeremy is preparing the crew's midday meal. pic.twitter.com/g6rvF43LOd — NASA (@NASA) April 3, 2026

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA MISIÓN ARTEMIS II?

Tras completar el histórico sobrevuelo lunar el pasado lunes 6 de abril, la nave Orion y sus cuatro tripulantes han iniciado formalmente su viaje de regreso a casa. Este hito marcó un récord de distancia para el ser humano en el espacio profundo. Durante la maniobra en la cara oculta de la Luna, la tripulación experimentó un silencio radial de 40 minutos al perder contacto con la Tierra, un momento de aislamiento previsto pero dramático.

Al recuperar la comunicación, los astronautas compartieron testimonios sobre la belleza indescriptible del satélite. Victor Glover y Reid Wiseman destacaron que la vista es “surrealista” y “difícil de procesar para el cerebro humano”. Entre los hallazgos científicos más relevantes, Nicola Fox (NASA) informó que la tripulación logró identificar a simple vista nuevos cráteres que aparecían como manchas brillantes con tonalidades marrones y azules.

Además, describieron el terminador lunar (la línea entre el día y la noche) como un “borde dentado” extremadamente definido, y fueron testigos de un eclipse solar total desde su posición, donde la corona solar creó un halo brillante alrededor del disco lunar grisáceo.

It's not just a phase 🌕



Artemis II astronauts captured these views of the Moon as the Orion spacecraft flew around the far side of the Moon on April 6, 2026. pic.twitter.com/lT7245Gp28 — NASA (@NASA) April 8, 2026

Cabe recordar que los trabajos realizados buscan obtener información clave que pueda ser utilizada en futuras misiones, especialmente aquellas que buscan ampliar la presencia humana más allá de la órbita terrestre, como un posible viaje a Marte.

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL DESCENSO FINAL EN EL OCÉANO?

La misión entra ahora en su fase crítica de regreso tras haber concluido el reconocimiento lunar y las investigaciones científicas sobre la salud humana. Según el cronograma de retorno compartido por BBC News, se espera que los cuatro astronautas aterricen el viernes 10 de abril en las aguas del Océano Pacífico. El amerizaje está programado exactamente para las 20:07 (hora del este de EE. UU.).

Artemis II is just a couple of days away from splashdown—and as Earth grows larger in the mission's sights, the crew woke up this morning to "Under Pressure," by Queen and David Bowie, and greetings from our colleagues at @csa_asc. pic.twitter.com/9IOHJQHEzi — NASA (@NASA) April 8, 2026

Siguiendo el plan original, el sistema de paracaídas asegurará un contacto suave con el mar cerca de la costa de California, donde un equipo de recuperación especializado pondrá fin a esta travesía que ha llevado a la humanidad más lejos que nunca en más de medio siglo.

VÍDEO RECOMENDADO: