Uno de los papeles más recordados de la carrera de Liam Neeson ha sido el de el Maestro Jedi Qui-Gon Jinn en la saga de Star Wars; sin embargo, por más deseado que sea su regreso a este rol, el mismo actor se ha encargado de terminar con cada rumor.

Si bien el actor de 70 años tuvo una breve aparición en la serie “Obi-Wan Kenobi” de Disney+, despertando así las esperanzas de que vuelva a participar en la saga, Neeson aseguró que los proyectos “se están diluyendo” debido a la enorme cantidad de series y spin-off que se han lanzado durante estos años.

Según recoge MeriStation de su visita al programa Watch What Happens Live!, el britncio fue contundente con su respuesta al ser consultado sobre el rumbo que está tomando “Star Wars”: “Para mí, se está diluyendo, le han quitado [a Star Wars] el misterio y la magia de una forma extraña”. Una frase demoledora a la que añade que “hay demasiados spin-off”, algo que no parece agradarle.

Cabe resaltar que no todo podría estar perdido, pues hace algunos años cuando se le preguntó por realizar una película sobre su célebre personaje, él comentó lo siguiente: “Oh, sí, sí, sí. Si fuese una película… Debo admitir que me gusta la gran pantalla”, dijo al medio ComicBook el año pasado.

Lo cierto es que Liam no estaba muy alejado de la realidad cuando dijo que la franquicia había tenido una gran cantidad de productos, incluso a la lista se pueden sumar videojuegos que se han creado en base a esta franquicia. Uno de ellos es “Star Wars Jedi: Survivor”, uno de los lanzamientos más esperados de 2023 (llega el 2 de mayo).

Por lo pronto, el próximo estreno de la famosa saga es la tercera temporada de “The Mandalorian”, serie que sigue “las aventuras de Mando, un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia, lejos de la jurisdicción de la Nueva República”.