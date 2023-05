¿Desde cuándo podría haber una reducción en la jornada laboral de México?

En México. el coordinador de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que en el siguiente periodo de sesiones, es decir, en septiembre se admitirá la reforma para reducir las horas laborales de 48 a 40 horas para el beneficio de todos los trabajadadores a nivel nacional.

¿POR QUÉ SE APROBARÁ EN SEPTIEMBRE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MÉXICO?

El legislador explicó el motivo por el cual no se aprobó la reducción de la jornada laboral durante este periodo de sesiones ya que los partidos políticos de la oposición no quisieron avalarla. “No logramos tener los votos suficientes porque el PRI, el PAN y el PRD no quisieron reformas constitucionales, porque estaba también ahí en medio la reforma que garantiza la presencia, al menos al 10%, de las acciones afirmativas”, señaló.

Asimismo, el PRI se ha comprometido a votar a favor del proyecto respaldado en comisiones, ya que se tmodificaría a la Constitución, que necesita de mayoría calificada, anunció. “Ya tengo la promesa del PRI, y lo hago público para que luego no se rajen. Ya le dije a Rubén (Moreira), lo voy a hacer público, y al ‘Alito’ (Moreno)”, dijo Mier a través de una conferencia de prensa.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena sostuvo que con el apoyo de los 76 votos del PRI tendrán la mayoría para poder aprobar la reforma. También, resaltó la importancia de la negociación en la política sin perder el color con el resto de los partidos.

Como se sabe, la iniciativa plantea una reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas a la semana, que se sería cinco días laborables con dos días de descanso. Por lo tanto, la reforma tendría que ser aprobada por dos terceras partes del pleno.

¿LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL PERJUDICA ALGUNOS SECTORES EMPRESARIALES EN MÉXICO?

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM), Francisco Javier Porras, detalló que esta medida podría tener algunos efectos negativos en sectores como las maquiladoras, ya que se necesita una jornada laboral completa para conseguir la producción diaria. Sin embargo, también confesó que la iniciativa podría mejorar el clima laboral en las empresas.

Por otro lado, la propuesta produjo un gran interés en todos los trabajadores mexicanos, ya que la reducción de horas laborales es un pedido que se hace cada vez más común en el país. Aunque aún habrá que esperar para ver si la propuesta será aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.

EL OBJETIVO DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MÉXICO

En México, la iniciativa tiene como fin mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y evitar la explotación laboral. No obstante, es indispensable que se analicen las consecuencias de la reducción de horas laborales en diferentes sectores y se tomen en cuenta las necesidades de las empresas.

Cabe recordar que esta medida ya ha sido implementado en varios países con éxito, ya que se comprobó que una jornada laboral más corta puede llegar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aumentar la productividad y reducir el ausentismo.