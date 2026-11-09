De la música urbana a las redes sociales: repasa la lista completa de las incorporaciones sorpresa que cambiaron por completo las reglas en "La Mansión VIP 2". (Foto: Pelotazon)
De la música urbana a las redes sociales: repasa la lista completa de las incorporaciones sorpresa que cambiaron por completo las reglas en "La Mansión VIP 2". (Foto: Pelotazon)
Por Paolo Valdivia

La segunda temporada de “La Mansión VIP” ha regresado con fuerza a las pantallas y plataformas digitales, generando una enorme expectativa entre los fanáticos de los reality shows y el entretenimiento digital. Con sorpresas y giros inesperados desde el primer momento, el programa ha revelado un listado de incorporaciones que promete alterar por completo la dinámica de la convivencia y mantener a la audiencia al borde del asiento.

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