Hace unos días, Peso Pluma ha sido fuertemente criticado en redes sociales debido a la reacción de uno de sus guardaespaldas luego de que un seguidor quiso acercarse al interprete mexicano para darle un abrazo pero terminó siendo embestido a tal punto que casi cae del escenario. La respuesta del cantante sorprendió a más de uno y aquí te contamos lo sucedido.

¿CUÁL FUE LA ACCIÓN DE PESO PLUMA TRAS VER A UN FAN AGREDIDO POR SU GUARDAESPALDA?

Las imágenes de la agresión por parte de un guardaespalda a un seguidor se volvieron virales en redes sociales muy rápido, donde se observa que Peso Pluma se sorprende, pues no se habia dado cuenta que uno de sus fanáticos había subido al escenario.

Y es que el hombre burló la seguridad del cantante y subió al escenario por un costado apresurando el paso para llegar hasta el mexicano quien en ese momento estaba mirando hacia el otro lado mientras sonaba la melodía de uno de sus temas. Cuando el fan llegaba hacia el intérprete, su guardaespaldas corrió a gran velocidad y con el hombro logró empujarlo hasta el borde de las tablas.

Peso Pluma se percató de lo sucedido y jaló al elemento de seguridad para quitárselo a su fan, a quien luego terminó abrazando y lo besó en la cabeza, lo que produjo los aplausos al cantante de su público presente y una gran crítica a su cuerpo de seguridad por la violenta reacción y el haber empleado más fuerza de la necesaria.

Finalmente, tras lo sucedido, el seguidor fue acompañado por el equipo de seguridad con el objetivo de que baje del escenario, por lo que Peso Pluma siguió con su espectáculo.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES?

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse sobre lo ocurrido. El acto fue elogiado por varios usuarios que, si bien no defienden al hombre que se subió al escenario, si criticaron la fuerte reacción del guardaespaldas de Peso Pluma. “Espero que ese tipo no haya sido expulsado del concierto porque generalmente eso es lo que sucede, y definitivamente amo a PP por ser tan amable con su fan”, escrbió una de las internautas en redes.

“Toda acción tiene consecuencias y lo que quedó claro no es la agresión es la buena seguridad que tiene el Pluma. Atentos ante cualquier posible riesgo”, “Pues ellos hacen su trabajo supongo, incoherente el que sube a la tarima a buscar lo que no se le ha perdido”, comentaron otros usuarios.

A pesar del inconveniente que puede generar este video, hasta el momento el éxito del artista mexicano no se ha visto perjudicado, por el contrario, la mayoría se encuentran a la espera del posible tema que va a lanzar junto a Karol G.