Protagonizada por Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris y Tyrese Gibson, “Morbius” es la tercera película en el Universo Spider-Man de Sony. La cinta dirigida por Daniel Espinosa, que se encuentra actualmente en cartelera, sigue a Michael, un bioquímico que se convierte en vampiro después de intentar curarse a sí mismo de una rara enfermedad de la sangre.

Pero la situación de Michael Morbius (Jared Leto) se complican aún más cuando Loxias Crown/ Milo (Matt Smith), su amigo de la infancia que padece la misma enfermedad, se escabulle en su laboratorio, toma la cura y asesina a un médico. Aunque el científico es encarcelado por ese asesinato logra escapar gracias al bastón Milo deja en su celda.

Mientras Morbius no quiere lastimar a las personas, a Milo no le importa alimentarse de ellas y trata de convencer a su amigo de aceptar su naturaleza y seguir sus instintos. Ante su negativa, decide deshacerse de él para que no interfiera en sus planes.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “MORBIUS”?

En la primera escena post-créditos de “Morbius”, se aprecia una grieta del multiverso en el cielo generada por el hechizo de Doctor Strange en “Spider-Man: No Way Home”, lo que deriva en la llegada de Adrien Tomes/ Vulture (Michael Keaton) al universo que Morbius y Venom (Tom Hardy).









Aunque Toomes aún está en prisión no tarda en conseguir su libertad porque en ese universo no cometió ningún crimen. ¿Cómo llegó a esa realidad y cuáles son sus planes?

La segunda escena post-créditos da una pista respecto a eta última pregunta, ya que Vulture conoce a Morbius. “No estoy seguro de cómo llegué aquí, creo que tiene algo que ver con Spider-Man”, explica Toomes. Además, dice que “un grupo de nosotros deberíamos unirnos”, lo que podría ser un guiño a Sinister Six.

¿De dónde sacó Toomes el traje de Vulture?

En conversación con CinemaBlend, el director Daniel Espinosa indicó: “Si miras de cerca, verás que no es del todo el mismo traje que Homecoming. Es un tipo ingenioso”. Entonces, ¿qué versión de Spider-Man se enfrentará e estos villanos?

